Szokujące, jak teraz wygląda Sanah. Fani potwornie zaniepokojeni. Co się z nią dzieje?!

Sanah spełniła swoje największe marzenie

Sanah w ostatnich trzech lata podbiła polską scenę muzyczną. Niezwykle utalentowana piosenkarka, instrumentalistka i kompozytorka bije rekordy popularności i co chwila zaskakuje kolejnymi hitami. "Ale jazz", Kolońska i szlugi", Nic kwa razy", "Szampan", "Melodia".... - długo można wymieniać przeboje Sanah. Artystka niezbyt chętnie opowiada za to o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że rok temu wzięła ślub ze Stanisławem Grabowskim i przyjęła jego nazwisko. Wkrótce spełni się wielkie marzenie piosenkarki i wystąpi na PGE Narodowym. Koncert odbędzie się już 22 września! Sanah w jednej ze swoich piosenek nawet śpiewa, że "marzy wciąż o stadionie". Teraz powoli już przygotowuje się do najważniejszego występu w życiu. Ostatnia fotka Sanah zaniepokoiła jednak jej fanów.

Co się dzieje z Sanah?! "Powinna przestać już z tym odchudzaniem"

Internauci zwrócili uwagę na wymiary artystki. Sanah bowiem wygląda na mocno wychudzoną. Co się z nią dzieje?! Na fotografii widać artystkę w kuchni z kotletami przypominającymi mielone. - Ja przepraszam, bo to może i nie moja sprawa, ale się martwię, czy tylko ja zauważyłam, jak Zuzia schudła? Mam nadzieję że wszystko oki - napisała jedna z fanek. - A co Pani taka chudzinka? - spytała inna internautka. - Dlaczego mi się wydaje że z nią zaczyna się dziać coś złego? Coraz chudsza się robi, moim zdaniem powinna przestać już z tym odchudzaniem - oceniła kolejna użytkowniczka Instagrama. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się Sanah. Na dziewiątym slajdzie widać najnowsze zdjęcie młodej artystki. Czy powinna zbastować z dbaniem o linię?