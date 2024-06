To dlatego Piasek nie ma dzieci! Powód może zaskakiwać. "Przestraszyłem się"

Opole 2024. Co naprawdę oznacza nazwa Bajm? Beata Kozidrak to zaledwie 25 procent!

Andrzej Piaseczny coming out, związek z kobietą, dzieci

Piasek przed trzema laty zdecydował się na coming out i ujawnił, że jest osobą LGBT. Obecnie Andrzej Piaseczny mieszka ze swoim partnerem na wsi i z dala od miejskiego zgiełku wiedzie z nim spokojne życie. Przed laty jednak wokalista był w związku z kobietą o imieniu Mirka. Wystąpił nawet z nią na okładce jednego z magazynów. Piasek wychowywał też dwójkę dzieci swojej partnerki i nazywał ich "synami". Swoich biologicznych dzieci gwiazdor tegorocznego festiwalu w Opolu nie ma, choć kiedyś podobno się przymierzał do posiadania potomstwa. Dlaczego zatem Andrzej Piaseczny nie ma dzieci? Prawdę wyjawił na łamach magazynu "Viva", jeszcze zanim dokonał coming outu. Artysta szczerze wyznał, że się przestraszył.

To dlatego Piasek nie ma dzieci. "Przestraszyłem się wychowania"

Andrzej Piaseczny został spytany o to, czy chciałby założyć rodzinę. - Kiedyś myślałem, że to jest bzdura, że sobie ludzie przysięgają. Ale im jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że to jest jednak wspaniała chwila. Myślę, że byłbym bardzo wzruszony, gdyby mi się to zdarzyło w życiu. Miałem też takie myśli, kiedy chciałem mieć dziecko. Tylko przestraszyłem się wychowania - zdradził piosenkarz, który jest jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. W dalszej części rozmowy Piasek doprecyzował, że nie chodziło mu o niedogodności związane z tak prozaicznymi sprawami jak wstawanie w nocy. - To najmniej uciążliwa rzecz. Przestraszyłem się odpowiedzialności. Że coś poszłoby nie tak i wypuściłbym w świat nieszczęśliwego człowieka - argumentował. Od tej rozmowy minęło kilka lat. Dziś Andrzej Piaseczny jest po coming oucie i... być może tuż przed ślubem ze swoim partnerem, z którym jest już sześć lat.

