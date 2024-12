To jest zbyt mocne. Maciej Zakościelny przyznał się, że tańczył ze ścierką!

Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami

Maciej Zakościelny w finale programu "Taniec z Gwiazdami" przegrał z Vanessą Aleksander i Julią Żugaj

Maciej Zakościelny z przytupem powrócił do naszej celebryckiej ekstraklasy. W ostatnich latach o aktorze znanym m.in. z serialu "Kryminalni" zbyt głośno nie było. Wszystko zmieniło się, gdy popularny "Kościelny" przyjął propozycję udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". I to była bez wątpienia dobra decyzja. Okazało się, że Maciej Zakościelny na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie. W świetnym stylu dotarł do finału show, gdzie przegrał z równie znakomitymi rywalkami - Vanessą Aleksander i Julią Żugaj. Był może to on byłby zwycięzcą, gdyby w "Tańcu z Gwiazdami" była konkurencja pt. "Taniec ze ścierką". Niestety, tego produkcja nie wymyśliła. A szkoda, bo w tej "dyscyplinie" Maciej Zakościelny ma spore doświadczenie.

Maciej Zakościelny tańczył ze ścierką w kawalerce. Płakaliśmy ze śmiechu

Do pląsów z nietypową "partnerką" aktor przyznał się w programie Kuby Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego. To, co powiedział, naprawdę jest mocne. Dla niektórych zbyt mocne. My płakaliśmy ze śmiechu, gdy wyobraziliśmy sobie te sytuację. Żarty żartami, ale osobliwy trening zaprocentował w programie "Taniec z Gwiazdami"

Zawsze tańczyłem. Lubiłem tańczyć. Pamiętam, że były takie okresy, gdy mieszkałem w kawalerce, że roznosiło mnie i potrafiłem tańczyć ze ścierką (...) po całym domu. Tak wyrażałem swoje emocje

- zdradził Maciej Zakościelny. Dodał jednak, że nigdy tańczyć się nie uczył. Profesjonalne treningi przeszedł dopiero z Sarą Janicką, która była jego partnerką na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami".

Nie przegap: Maciej Zakościelny chciał wygrać "Taniec z Gwiazdami". Jego słowa dają do myślenia

Aktor zyskał sporą sympatię dzięki występom w show. Miłych słów od fanów nasłuchała się też mama Macieja Zakościelnego. Ludzie mieli ją nawet zaczepiać w sklepie! Kto wie, może nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie tańce ze ścierką w kawalerce.

"Taniec z Gwiazdami": Maciej Zakościelny i Sara Janicka

Maciej Zakościelny chce poznać wyniki głosowania w "Tańcu z Gwiazdami". Wszystko nam wyznał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.