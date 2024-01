To już koniec! Maciej Kurzajewski oficjalnie traci pracę. Bezwzględna decyzja

Maciej Kurzajewski traci pracę w Polskim Radiu. To ciąg dalszy wielkich zmian w mediach publicznych. O tyle dobrze, że narzeczony Katarzyny Cichopek na razie zachowuje pracę w TVP. Nie usłyszymy go za to w państwowym radiu w kultowej audycji "Cztery pory roku". Informację tę oficjalnie potwierdziła rzeczniczka Polskiego Radia Monika Kuś, którą cytuje portal Pomponik - Maciej Kurzajewski nie będzie prowadził "Czterech pór roku" w radiowej Jedynce - poinformowała. Ta wiadomość mogła nieco zakłócić wielkie szczęście u popularnych "Kurzopków". Tuż przed końcem 2023 roku Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili, że są już zaręczeni. Ich związek jednak - mimo nerwów związanych z rewolucją w TVP i innych mediach publicznych - trzyma się doskonale. Dowodem na to może być to, jak prezenter zachowywał się podczas jednego z ostatnich wydań programu "Pytanie na śniadanie", które prowadził razem z narzeczoną. Maciej Kurzajewski jak lew bronił Kasi Cichopek po tym, jak inna dziennikarka zaczęła snuć niezręczne rozważania na temat wieku jego ukochanej.

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ukrywali to od miesięcy. Wreszcie potwierdzili zaręczyny