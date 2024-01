Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz w TVP. To już oficjalne! Stacja potwierdziła na swoich kanałach w mediach społecznościowych, że to para nowych prowadzących w programie "Pytanie na śniadanie". Dla Dowbor to wielki powrót do Telewizji Polskiej, gdzie niegdyś pracowała. Kto by się spodziewał, że tak szybko znajdzie tak wdzięczne zatrudnienie po tym, jak zaskakująco potraktował ją Polsat, żegnając prezenterkę po dziesięciu latach prowadzenia show "Nasz nowy dom". Co nie zostało zresztą pozytywnie przyjęte przez widzów. Teraz Katarzyna Dowbor będzie prowadziła "Pytanie na śniadanie", co ucieszyło wielu jej fanów. Dziennikarki nikomu nie trzeba przedstawiać. A kim jest Filip Antonowicz? To dziennikarz radia Eska, który prowadzi tam poranne pasmo. Część osób kojarzy go jako Filipa "Rudy Rudanacja" Antonowicza. Prowadził między innymi audycję z Jankesem i był gospodarzem programu "jazdy Gwiazdy". Jego siostrą jest Anja Antonowicz (42 l.), aktorka, która gra obecnie w międzynarodowych produkcjach, m.in. w "The Crown". W Polsce znana jest z komedii romantycznej "Jeszcze raz" i seriali "Na dobre i na złe" oraz "Bao-bab, czyli zielono mi".

W kuluarowych rozmowach słychać, że Antonowicz i Dowbor dobrze się dogadują. Kiedy będziemy mogli to sprawdzić? Podczas debiutu pary w "Pytanie na śniadanie". Wiemy, kiedy to nastąpi.

To już oficjalne! Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz w "Pytaniu na śniadanie". Wiemy, kiedy zadebiutują

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz zadebiutują w programie "Pytanie na śniadanie" TVP już w tę sobotę, 27 stycznia 2024 roku. O godzinie 7:30 powitają widzów w TVP2. To będzie świetna okazja do tego, by sprawdzić, jak para będzie współgrać na ekranie. Jakie tematy zostaną poruszone? Czy będzie dobra, pozytywna energia między prowadzącymi? Fani już teraz zastanawiają się i spekulują, "jak to będzie". Fani Katarzyny Dowbor nie mogą się z kolei doczekać, aż znów zobaczą swoją ulubioną prezenterkę w telewizji. - Powodzenia - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

