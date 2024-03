To już potwierdzone. Robert Makłowicz po rozmowach z TVP! Fatalna wiadomość

Była córką Adolfa Dymszy. Oddała ojca do przytułku. Spotkały ją potem same nieszczęścia

Rewolucja w TVP. Odejścia i powroty gwiazd

W grudniu w TVP wybuchła wielka rewolucja. Po ogromnej awanturze i protestach polityków PiS sytuacja jednak nieco się unormowała. Ludzi najbardziej interesują personalia. Wiadomo, że do TV Republika z TVP przeszły dawne gwiazdy telewizji publicznej, kojarzone z poprzednią ekipą rządową. Do prawicowej telewizji trafili m.in. Danuta Holecka, Michał Rachoń i Jarosław Olechowski. Z kolei na Woronicza powróciły legendy TVP, takie jak Katarzyna Dowbor, Maciej Orłoś czy Marek Czyż. Wielu widzów liczyło także na to, że na stare śmieci wróci Robert Makłowicz. Słynny krytyk kulinarny od kilku lat z telewizją publiczną ma zdecydowanie nie po drodze. Poszło o wykorzystanie jego wypowiedzi. - Z pewnym opóźnieniem, wywołanym nieobecnością w naszej Ukochanej Ojczyźnie, obejrzałem spot reklamowy Telewizji Polskiej, a w nim siebie, prawiącego komplementy pod adresem tejże. Słowa, których użyłem, dotyczyły programu "Bake Off: Ale ciacho!" – o czym świetnie wiedzieli realizujący spot - pieklił się Robert Makłowicz, który potem został z TVP zwolniony.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak mieszka Robert Makłowicz

Robert Makłowicz rozmawiał z TVP. Fatalna wiadomość dla fanów

Po rewolucji w TVP prezenter odbył rozmowę z nowymi władzami Telewizji Polskiej. Czy jest szansa na powrót Roberta Makłowicza? Wygląda na to, że w najbliższym czasie może to być trudne. - Odbyłem kurtuazyjną rozmowę i tyle. Były propozycje niekonkretne. Jak tu rozmawiać o propozycjach, skoro TVP nie ma nawet finansowania, wszystko jest w zawieszeniu. Bardzo mi było miło być tam po wielu latach. Było to spotkanie bardziej towarzyskie - zdradził kryty kulinarny w rozmowie z portalem o2.pl. Dla jego fanów to na pewno fatalna wiadomość. Pocieszeniem dla nich może być to, że w przyszłości Robert Makłowicz jest otwarty na współpracę z TVP. - Nie wykluczam, że coś kiedyś zrobię dla jakiejś telewizji, ale na pewno nie ten format, który przeniosłem na YouTube - zadeklarował prezenter.

Sonda Co myślisz o nowych gwiazdach w TVP? Świetny dobór osób Wyobrażałem/-am to sobie inaczej Jeszcze za wcześnie, by oceniać Nie mam zdania