To Kaczorowska miała napisać mężowi tuż przed rozstaniem. Pela ujawnił treść wiadomości

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela latami kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako ten przepełniony miłością, radością i ciepłem. Wydawało się, że są wręcz idealnym małżeństwem. Dlatego ich rozstanie zszokowało fanów. Choć początkowo Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zarzekali się, że nie będą rozmawiać z mediami na temat swojego rozstania, to w końcu nie wytrzymali. Najpierw Kaczorowska wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź jej męża. Maciej Pela udzielił wywiadu w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Aleksandrą Rogowską-Lichnerowicz nie krył żalu do swojej żony. Tancerz ujawnił także treść wiadomości, jaką dostał od Kaczorowskiej tuż przed zakończeniem związku.

- mówił Pela w wywiadzie.

Maciej Pela podkreślił, że wiele poświęcił dla żony i jej kariery.

Jestem w stanie przyznać się do swojej winy. Nie jestem krystaliczny. Jestem w stanie powiedzieć, gdzie leży moja wina. Z pełnym szacunkiem do niej, bo na tym mi zależy... Zgadzam się z nią. Byłem zbyt dostępny. Bardzo dużo zrobiłem dla jej karier, byłem częścią jej wizerunku. Nie mam pretensji, bo jest w tym ogrom pięknych chwil, ale to wszystko nie było lekkie. Odwróciliśmy pewne stereotypowe role, ale spotkało się to z pewnym ostracyzmem społecznym