Krzysztof Rutkowski słynie nie tylko ze swojej skuteczności, lecz również pewności siebie oraz tego, że nigdy nie dawał się złamać nieprzychylnym wpisom na temat działalności, jaką prowadzi, lub na temat wyglądu czy fryzury, tak chętnie komentowanych w mediach społecznościowych. Aż do teraz. Po ostatniej fali krytyki, jaka spłynęła na niego w sieci po metamorfozie, a także mniej lub bardziej wyszukanych artykułach w tabloidach (jeden z serwisów zrobił galerię, porównującą żywopłoty do włosów Rutkowskiego...), Krzysztof Rutkowski najwyraźniej podjął ważną, choć szokującą decyzję. Włosy zniknęły, a wraz z nimi cały on, ponieważ celebryta postanowił się ukryć! Zmienił ustawienia w social mediach na prywatne, co oznacza, że bez jego zgody nie będziemy mogli podglądać jego poczynań, podziwiać stylizacji czy przemian wizerunkowych. Wpisy i relacje będą dostępne tylko dla obserwujących, zaakceptowanych przez Rutkowskiego.

To koniec! Rutkowski podjął szokującą decyzję. Włosy zniknęły, już nic nie będzie takie samo

Nie wiadomo, czy decyzja Krzysztofa Rutkowskiego o ukryciu swojego konta na Instagramie jest na stałe, czy tylko na jakiś czas, ale faktycznie przeciętny użytkownik tego serwisu nie będzie już mógł zerkać na zdjęcia mężczyzny czy filmiki, które tam zamieszczał (dowód na screenie poniżej). Wcześniej było to natomiast możliwe. Podobne prywatne ustawienia ma także na IG jego żona Maja oraz syn Krzysztof Junior. Rutkowski zrobił to wszystko właściwie bez żadnego wytłumaczenia, można więc jedynie się domyślać, skąd taka decyzja. Niewykluczone, że byłaby podyktowana wzmożoną krytyką, która spadła na celebrytę w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu dni. Fani mają nadzieję, że wkrótce Rutkowski postanowi na nowo się odsłonić. My już tęsknimy za jego relacjami.

