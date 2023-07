Tylko u nas

To może być rola jej życia. Agnieszka Włodarczyk zagra Korę? Aktorka po raz pierwszy komentuje medialne doniesienia

Kora (†67 l.), chociaż zmarła pięć lat temu, wciąż żyje w naszej pamięci. Wykonywane przez nią utwory są inspiracją dla młodych artystów, którzy chętnie sięgają po jej repertuar. To jednak nie wszystko. Wkrótce powstaną dwa filmy o życiu wielkiej artystki - dokumentalny i fabularny. Trwają prace nad scenariuszem, poszukiwana jest także aktorka do głównej roli. Według naszych ustaleń nie będzie to gwiazda z pierwszych stron gazet. Twórcom zależy bowiem na wartościach artystycznych obrazu. Kto jest brany pod uwagę?