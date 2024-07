To nagranie Zborowskiej i Wrony hitem sieci! Zobacz do czego są zdolni

To oficjalne!

Zborowska i Wrona nagrali teledysk. Internet oszalał

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona doczekali się już dwóch córek. Małżeństwo aktorki i siatkarza wygląda na bardzo szczęśliwe, a oni też tego faktu nie ukrywają. Na oficjalnych profilach gwiazd na Instagramie aż roi się od zdjęć szczęśliwych rodziców i uroczych fotek zakochanej pary. Tym razem Zborowska i Wrona jednak zaszaleli na maksa, bo nagrali rodzinny teledysk dla swojej 3-letniej córki Nadziei!

Nadzieja urodziła się chora

Niedawno Zofia Zborowska zdecydowała się na wyznanie, jak ciężkim przeżyciem był dla niej poród 3-letniej już, starszej córki, Nadziei. Z powodu traumy aktorka zmieniła szpital, w którym na świat przyszła druga córka państwa Wronów, Jaśmina.

- Nie chciałam wracać do tamtego szpitala ze względu na traumę, jakiej doznałam w związku z tym, że Nadzia urodziła się chora. Nie mam siły o tym pisać, ale tamten tydzień w szpitalu był dla nas bardzo trudny. Do tego byłam nacięta i źle zszyta, a mój połóg to był koszmar - opowiadała Zborowska w mediach.

Co nagrali Zborowska i Wrona dla córki?

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i Zborowska i Wrona mogą teraz "stawać na głowie", aby uszczęśliwić swoje córki. Tym razem właśnie 3-letnia Nadzieja dostała od rodziców niezwykły podarunek w postaci nagranego przez rodzinę teledysku z piosenką z jej ulubionej bajki "Świnka Pepa".

- Nadzieja 3 latka 🐽🥹🩷🥳 Córeczko, jesteś dla nas wszystkim! Dziękujemy, że wybrałaś nas na swoich rodziców 🥺 - napisali Zborowska i Wrona w urodzinowym poście z teledyskiem dla córki. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

- Mózg rozwalony, wygraliście Internety 😂❤️ kocham! Sto lat dla Nadzi, z takimi rodzicami i „dziadkami” zdobędzie szczyty 🙌

- GENIALNE ❤️ Nadziejko, bądź szczęśliwa 🥳 Chciałam tylko zauważyć, że ... LAMBO wrócił 😂

- Muzykalnosc,talent,radosc,a przede wszystkim milosc! NADZIEJKO milosci i szczescia z okazji 3urodzin!🐽❤️❤️❤️❤️❤️

- Piękne ❤️Czekam na ten wiek, gdzie będzie Kraina Lodu 🧊

- Dobrze ze teraz macie dwójkę dzieci to teledyski mogą być dwa razy w roku 🤣 sto lat Nadziejko!

- No mega super życzenia 😍 babcia Marysia jadąca na śwince wygrywa 😂 !!

- Super❤️ wszystkiego najjjj dla Nadziejki😍🎂🎉🥳🍭

- Ależ to czad! 😍😍

Na końcu nagrania Zborowskiej i Wrony - zobacz w naszej galerii zdjęć - usłyszycie, jak piosenkę z teledysku śpiewa solenizantka Nadzieja! Naszym zdaniem, to 3-latka przebiła całą rodzinną ekipę.

