Sandra Kubicka zmieniła fryzurę. Wygląda teraz jak Ewa Minge

Sandra Kubicka w maju po raz pierwszy została mamą. To sprawiło, że zapragnęła zmiany wyglądu. Najłatwiej było zmienić fryzurę. Okazuje się, że to inicjatywa fryzjera modelki, a nie jej samej. - Powiedział, że od lat marzy, aby zrobić mi ciemniejsze włosy, a ja uwielbiam z nimi eksperymentować, więc dogadaliśmy się w sekundę. Wróciliśmy do mojego naturalnego koloru. Czuję się super! - napisała na Instagramie Sandra Kubicka i podziękowała, że specjalnie dla niej, na gwiazdorskich warunkach, otwarto salon fryzjerski w niedzielę. - Podobno wraz z narodzinami dziecka rodzi się nowa kobieta, let's see (zobaczmy- tłum.) - pochwaliła się efektami znacznie przyciemnionych włosów.

W nowej fryzurze Sandra Kubicka zaczęła przypominać do złudzenia Ewę Mingę!

Ale to nie koniec planowanych zmian na głowie celebrytki. - Kolejna zmiana, jakiej bym chciała, to ściąć włosy na boba - oznajmiła Kubicka. Cóż, taką fryzurę też już miała Ewa Minge.

