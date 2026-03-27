WAGs - co to oznacza?

Termin WAGs to akronim od angielskiego określenia „Wives and Girlfriends”, który służy do opisywania żon i partnerek znanych sportowców, przede wszystkim piłkarzy. Choć słowo to zostało spopularyzowane przez brytyjskie tabloidy podczas Mundialu w 2006 roku, dzisiejsze WAGs to już nie tylko „osoby towarzyszące”. To potężne influencerki, bizneswoman i ikony stylu, które budują własne imperia finansowe niezależnie od karier swoich partnerów. Przykładem są takie postacie jak Anna Lewandowska, Victoria Beckham czy Georgina Rodríguez.

Prawie każdego z nich wspiera piękna partnerka. Niektóre jak Anna Lewandowska czy Dominika Grosicka wspierają własne biznesy. Inne starają się żyć w ukryciu, aby nie chwalić się prywatnością.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądają piękne partnerki polskich piłkarzy!

Mundial 2026 w Ameryce Północnej - co wiemy?

Jesteśmy na ostatniej prostej przed najbardziej gigantycznym turniejem w historii futbolu. Mistrzostwa Świata 2026, które rozpoczną się już w czerwcu, to pierwszy turniej goszczony przez trzy państwa: USA, Kanadę i Meksyk. Oto najważniejsze fakty:

Liczba drużyn: Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 reprezentacji (zamiast dotychczasowych 32), co oznacza łącznie 104 mecze do rozegrania.

Format: Drużyny zostaną podzielone na 12 grup po 4 zespoły. Do fazy pucharowej (1/16 finału) awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz osiem najlepszych z trzecich miejsc.

Lokalizacje: Mecze odbędą się w 16 miastach. Wielki finał zaplanowano na 19 lipca 2026 roku na MetLife Stadium w New Jersey.

Logistyka: Ze względu na ogromne odległości i strefy czasowe, turniej został podzielony na regionalne klastry (Zachód, Centrum, Wschód), aby ograniczyć podróże zawodników i kibiców w fazie grupowej.