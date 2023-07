Barbara Bursztynowicz wyrobiła sobie taką pozycję w serialu "Klan", że jak człowiek słyszy nazwę tej produkcji, to od razu myśli o niej. Elżbieta Chojnicka, z klanu Lubicz, znana jako słynna Elżunia, wzbudza ogromną sympatię widzów. Bursztynowicz wciela się w jej rolę nieprzerwanie od 1997 roku, czyli już od 26 lat. To jedna z głównych bohaterek. Co ciekawe, aktorce zdarzało się myśleć nad odejściem z "Klanu". Zawsze naradzała się wtedy męża, który namawiał ją, by nie podejmowała pochopnych decyzji. "Robiłam sobie bilans zysków i strat", stwierdziła Barbara Bursztynowicz w jednym z wywiadów. Szczęśliwie dla fanów bilans najczęściej wychodził na plus, bo aktorkę dalej możemy podziwiać w "Klanie". Jej postać, Elżunia, jest nieco nerwowa, ale poczciwa. Prowadzi rodzinną aptekę, a po rozwodzie z Jerzym postanawia zostać pisarką. A co prywatnie słychać u 69-letniej dziś Barbary Bursztynowicz?

To niesamowite, jak dziś wygląda słynna Elżunia z "Klanu". Barbara Bursztynowicz ma 69 lat, najnowsze zdjęcia szokują

Barbara Bursztynowicz ma 69 lat, ale czas okazał się dla niej wyjątkowo łaskawy. To niesamowite, jak wygląda! Najnowsze zdjęcia aktorki szokują. Trzeba przyznać, że Elżunia z "Klanu" nadal ma w sobie werwę i magnetyczną moc, która przyciąga wzrok. Mimo upływu lat, Bursztynowicz świetnie się prezentuje - z gracją i elegancją. Mężczyźni do niej wzdychają, a kobiety po fachu - zazdroszczą. Taka postać trafia się raz na wiele, wiele lat. Zresztą, najlepiej będzie, jak sami Państwo zobaczą.

Poniżej galeria zdjęć: To niesamowite, jak dziś wygląda słynna Ela Lubicz z "Klanu". Barbara Bursztynowicz ma 69 lat, najnowsze zdjęcia szokują

Sonda Wyobrażasz sobie serial "Klan" bez Barbary Bursztynowicz? W żadnym wypadku, to przerażająca wizja Tak, wyobrażam Trudno powiedzieć