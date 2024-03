Anna Jantar i Jarosław Kukulski. Ich małżeństwo przechodziło kryzysy

Anna Jantar zmarła, gdy była już wielką gwiazdą, ale ciągle miała przed sobą długą i wspaniałą karierę. Podczas tej strasznej katastrofy artystka trzymała w ręku różaniec, który po jej śmierci matce Anny Jantar przekazał lekarz medycyny sądowej. Piosenkarka przez dziesięć lat (do śmierci) była żoną zdolnego kompozytora Jarosława Kukulskiego. W latach 70. stanowili jedną z najsłynniejszych par w Polsce. Małżeństwo jednak przechodziło poważne kryzysy. Podobno jednak je przezwyciężyli. W momencie śmierci - poza różańcem Anna Jantar miała także trzymać wzruszający list miłosny od męża. "Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama" - tak brzmi jego treść. Przed śmiercią jednak Anna Jantar miała zbliżyć się do innego muzyka - perkusisty zespołu Perfect Wojciecha Morawskiego.

Kim jest Wojciech Morawski? Czy Anna Jantar odwzajemniła jego uczucia?

Sam perkusista w jednej z rozmów przyznał, że kochał Annę Jantar. - Jak każdy. Miłość jest względna. Nie wiadomo, co znaczy - wyznał w rozmowie cytowanej przez portal Światgwizad.pl. Z kolei Jarosław Kukulski twierdził, że Wojciech Morawski próbował "startować" do Anny Jantar. - Ja nic nie wiem o tym, żeby Ania odwzajemniała jego uczucia - dodał jednak. Dziś trudno ustalić, co działo się podczas wyjazdu Anny Jantar i grupy Perfect do USA. Jarosław Kukulski zmarł bowiem 14 lat temu. Wojciech Morawski z kolei boryka się problemami zdrowotnymi. - Wojtek obecnie przebywa w DPS w Sulejówku, a my robimy wszystko co w naszej mocy, by znaleźć środki na dofinansowanie kosztów leczenia i koniecznej rehabilitacji, co ma szansę pomóc Wojtkowi w powrocie na scenę - informowała w 2023 roku Polska Fundacja Muzyczna. W maju odbył się specjalny koncert charytatywny na rzecz muzyka. - Pozycja Wojtka Morawskiego w świecie muzyki jest mitologiczna. Słynne zespoły, setki nagranych płyt i piosenek największych polskich artystów, to dorobek nie do przecenienia. Jego wyjątkową pozycję wzmacnia filozoficzne usposobienie, często bardzo głębokie, często ironiczne - Wojciech jak mało kto szuka sensu istnienia na świecie. I dzieli się wynikami. Wiem, że wczorajsze wydarzenie dodało mu sił i rozpogodziło jego świat. Było widać - pisał Zbigniew Hołdys, przyjaciel perkusisty i pierwszy lider zespołu Perfect .

