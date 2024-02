To on ma zastąpić Norbiego w "Kole fortuny". Zamiast Izy Krzan kolejna Miss Polonia?

Serwis Pomponik donosi, że Norbiego na stanowisku prowadzącego "Koła fortuny" zastąpi Robert El Gendy, czyli nowy prezenter "Pytania na śniadanie". Ma on już za sobą przygodę z teleturniejem "Polacy to wiedzą". Ciągle nie wiadomo, kto będzie jego koleżanką z planu. Zamiast Izabelli Krzan przymierzane są m.in. pogodynka Blanka Tichoruk (25 l.) i prezenterka Agnieszka Dziekan (29 l.), które także związane są z "Pytaniem na śniadanie". Obie prowadzą także podcasty. Dziekan ma kanał "Studnia bez dna", gdzie prezentowane są rozmowy holistyczno-hedonistycznie oraz słodko gorzkie treści. Blanka z kolei prowadzi podcast "Cała na biało". Tichoruk jest Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w młodości została Miss Polski Nastolatek 2014.

Jeśli chodzi o byłe "misski", to szanse na prowadzenie "Koła fortuny" daje się także Milenie Sadowskiej (25 l.), Miss Polonia 2018. Była by to wtedy kontynuacja, gdyż Izabella Krzan to Miss Polonia 2016.

