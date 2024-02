Fatalna randka Joanny Opozdy. "Nie wiedział, jak się do mnie przytulić". To nie wszystko!

"Koło fortuny" jest jednym z najbardziej lubianych programów rozrywkowych widzów TVP. Do tej pory chwalono produkcję, włączano ją przy okazji obiadów w wielu domach, a ludzie z zapartym tchem obserwowali, jak Izabella Krzan odkrywa literki na wielkim ekranie. W prowadzeniu show pomagał jej ostatnimi czasy Norbi. Po zmianach w mediach publicznych, gdy pojawiła się nowa władza, "Koło fortuny" stanęło pod znakiem zapytania, podobnie jak jego dotychczasowi prowadzący. Dyskusja o tym, czy produkcja zostanie w TVP i kto ewentualnie poprowadzi program, toczy się do teraz. Norbi właśnie postanowił przerwać milczenie i w rozmowie z gazetą "Fakt" stwierdził, że "z tego, co wie" program "na pewno będzie wznowiony". Nagrania, według jego wiedzy, mają ruszyć na przełomie maja i czerwca. - To znak, że program wejdzie od nowej wrześniowej ramówki. Tym bardziej że za chwilę nasze odcinki, które nagraliśmy z Izą Krzan w maju tamtego roku, skończą się. Czyli miks powtórek i premier za chwilę się skończy. A skoro program idzie dalej, to pytanie brzmi: z kim? - zastanawia się Norbi.

Co dalej z programem "Koło fortuny" w TVP? Norbi przekazał nowe wieści. Mówi o sobie w trzeciej osobie

W dalszej rozmowie z "Faktem" Norbi zaczął mówić o sobie w trzeciej osobie. Zastanawiał się, kto poprowadzi "Koło fortuny" w nowej TVP.

- Kto teraz zakręci tym kołem? Norbercik czy ktoś zupełnie inny? Nie mam informacji, czy będzie Norbercik, czy go nie będzie. Norbercik siedzi w domu, jeździ na koncerty i jak telefon zadzwoni i powiedzą: "przyjeżdżaj Norbercik", to on przyjedzie. A jak powiedzą: "nie przyjeżdżaj", to nie przyjadę - dywaguje muzyk.

Jednocześnie Norbi nie wie, czy uda mu się jeszcze poprowadzić słynny teleturniej, lecz nie traci on nadziei, że tak się stanie. - Nie słyszałem żadnych informacji, czy to będę ja, czy nie. Ale też doszły mnie słuchy, że ma być robiony casting. I to nawet nie chodzi o "Koło Fortuny", ale o wszystkie programy rozrywkowe, jakie są w Telewizji Polskiej - podsumował w rozmowie z "Faktem".

