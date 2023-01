To on zastąpi Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Znacie go z innego show stacji

Takiej rewolucji w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" jeszcze nie było. Nie dość, że pożegnano się z dwójką jurorów: Michałem Wiśniewskim i Katarzyną Skrzynecką to czeka nas także nowy prowadzący u boku Macieja Dowbora. Przez ostatnie dni wszyscy zastanawiali się, kto zajmie miejsce Piotra Gąsowskiego. Dziś już wiemy, że będzie to Maciej Rock.

Maciej Rock prowadzącym "Twoja twarz brzmi znajomo"

Maciej Rock i Maciej Dowbor znają się od wielu lat, a ich współpraca zawsze przebiega w świetnej atmosferze. To sprawiło, że to właśnie on dołączył do programu. - Z Dowborem już pracowali razem przy programie "Się kreci" i była super chemia, prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór - informuje Pomponik. - Maciej Rock zawsze budził ogromną sympatię widzów, a ostatnio także sentyment. Pomysł przyszedł produkcji do głowy przy okazji 30-lecia Polsatu - dodaje informator serwisu. Czy nowy prowadzący udźwignie ciężar? Przekonamy się wiosną. Fani już teraz zapowiadają, że bez Skrzyneckiej i Gąsowskiego, nie będą oglądali programu.

Produkcja żegna Piotra Gąsowskiego

Dziś także oficjalnie pożegnano Piotra Gąsowskiego. "Jego wyjątkowe poczucie humoru udzielało się widzom, jurorom, uczestnikom oraz całej ekipie #TTBZ! Piotrze dziękujemy Ci za wszystkie wspólne dni na planie, zaangażowanie i ogromny wkład w tworzenie naszego programu!" - czytamy na profilu show na Instagramie.

Kim jest Maciek Rock?

Maciek Rock z Polsatem związał się w 2002 roku, kiedy wystartował "Idol". Doskonale sprawdził się w roli gospodarza, więc powierzono mu kolejne formaty. Jednym z nich był chociażby "Must Be The Music. Tylko muzyka". Nagle zrezygnował z pokazywania się w telewizji i usunął się w cień. - Już wtedy poranki spędzałem w radiu, a popołudniami jeździłem na nagrania do telewizji. Praktycznie nie widywałem się z rodziną. Poza tym telewizyjne życie jest bardzo zaskakujące. Wymaga dużej elastyczności. Nigdy nie wiesz, co będziesz robić za miesiąc czy dwa - mówił.

Nie wykluczał, że wróci... - Jeśli zostanie mi zaproponowany ciekawy projekt, to chętnie się w niego zaangażuję. Na tyle dawno tego nie robiłem, że właściwie dziś byłoby to dla mnie jak nowe doświadczenie - dodał.

Ciekawe, czy spodziewał się, że poprowadzi "Twoja twarz brzmi znajomo"..?