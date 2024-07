To ona ubiera Agatę Dudę. Czego nie może nosić Pierwsza Dama? Szczegóły protokołu dyplomatycznego zaskakują! Dorota Goldpoint ujawnia. WYWIAD

Lada chwila prezydent Andrzej Duda (52 l.) wraz z żoną lecą do USA na szczyt NATO. Przewidziane są tam oficjalne kolacje i spotkania żon głów państw. Oczy całego świata będą więc skupione na tym, jak prezentuje się Agata Kornhauser-Duda (52 l.). Jak dowiedział się „Super Express", za jej stylizacje będzie odpowiadać projektantka Dorota Goldpoint, która współpracuje z Pierwszą Damą już od siedmiu lat. Okazuje się jednak, że ubieranie żony prezydenta jakiekolwiek kraju to nie lada wyzwania. Trzeba bowiem sprostać wymogom protokołu dyplomatycznego. Na co więc może pozwolić sobie pani Agata, a co jest kategorycznie zakazane?