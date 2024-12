To ona ubiera Pierwszą Damę. Mówi wprost, jaka jest Agata Duda

Dorota Goldpoint to jedna z bardziej znanych polskich projektantek mody. Kreatorka stylu od 10 lat prowadzi swoją własną markę odzieżową, która znana jest na całym świecie. Goldpoint ubiera też znane osobistości ze świat show-biznesu oraz polityki. Do tej grupy zalicza się też Pierwsza Dama. O to, co mówi o niej projektantka.