Blisko 90-letnia Irena Santor na imprezie. Wyglądała jak milion dolarów. To nasza Jane Fonda?

Irena Santor 9 grudnia skończy 90 lat! To wspaniały wiek. Tym bardziej że gwiazda dobrze się czuje i promienieje młodzieńczą energią. Choć piosenkarka już nie śpiewa, wciąż bywa to tu, to tam. Ostatnio pokazała się na imprezie zorganizowanej z okazji obchodów 10-lecia marki Doroty Goldpoint. Santor wyglądała doskonale! Wam też przypomina Jane Fondę?