Irena Santor o w mocnych słowach o młodych artystach. "Są zarozumiali i zadufani"

Kariera Ireny Santor

Irena Santor zaczęła swoją muzyczną podróż w Zespole Pieśni i Tańca "Mazowsze", gdzie śpiewała przez prawie 10 lat. To tam jej talent zaczynał błyszczeć, a ona sama zdobyła wiele doświadczenia. Szybko okazało się, że artystka ma do zaoferowania znacznie więcej. Pod koniec lat 50. rozpoczęła karierę solową. Jej debiutancka płyta została przyjęta entuzjastycznie, a kolejne lata przyniosły hity, które do dzisiaj są lubiane. Kto nie zna takich piosenek jak „Tych lat nie odda nikt” czy „Już nie ma dzikich plaż”? Te utwory stały się wręcz kultowe i przez lata były tłem dla wielu ważnych momentów w życiu słuchaczy.

Styl muzyczny Santorki

Irena Santor zawsze wyróżniała się swoją elegancją – zarówno w muzyce, jak i w wizerunku. Zawsze prezentowała się z klasą, zachowując naturalny wdzięk i profesjonalizm. Jej piosenki były delikatne, ale pełne emocji, a teksty trafiały w samo serce. Była mistrzynią w opowiadaniu o miłości, wspomnieniach, a także tych małych, codziennych sprawach, które dla niej zawsze miały ogromne znaczenie. Mimo upływu lat, piosenki Ireny Santor wciąż brzmią świeżo i trafiają do nowych pokoleń.

Artystka twierdzi, że ogromna w tym zasługa profesjonalistów, z którymi miała okazję pracować przez lata kariery. To samo poleca młodym, dopiero wschodzącym gwiazdom.

Miałam szczęście do piosenek, trafiałam na fantastycznych kompozytorów i tekściarzy. Dziś niestety często młodzi artyści sami piszą słowa i nie korzystają z tekstów profesjonalnych tekściarzy, to jest spora wada.

- stwierdziła w rozmowie z "Faktem" ikona polskiej piosenki.

Irena Santor gani młodych artystów za "piosenki bez głębi"

Młodzież myśli, że przechytrzyła innych, niektórzy uważają, że można śpiewać, tańczyć, deklamować i pisać, to tak nie działa i nie wpływa dobrze na piosenkę. Rzadko kto udźwignie taki ciężar, no, chyba że jest bardzo utalentowany. Większość śpiewających powinna się jednak podpierać profesjonalistami, którzy specjalizują się w pisaniu. Powstają więc piosenki o niczym, bez głębi. Artyści w ten sposób sobie szkodzą, są zarozumiali i zadufani i chyba nie wiedzą, co to jest piosenka. Nie mają pojęcia, czym jest kompozycja.

- skwitowała artystka. Zgadzacie się z tym stanowiskiem?

