Tak 90-letnia Irena Santor dorabia do emerytury. Niewiarygodne. Kwoty z kosmosu!

deck 4:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Choć trudno w to uwierzyć, już za kilka tygodni Irena Santor skończy 90 lat. Z tej okazji wielka dama polskiej piosenki weźmie udział w kilku wydarzeniach na jej cześć. Największym będzie koncert jubileuszowy w warszawskim teatrze Roma. I choć pani Irena na nim nie zaśpiewa, bo na to nie ma już siły, to i tak ceny biletów przyprawiają o zawrót głowy, a ona świetnie zarobi.