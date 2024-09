To było zbyt bolesne dla Ireny Santor, by mówić o zmarłej córeczce. Po latach wyszło na jaw, co się stało

Irena Santor to nie tylko wspaniała artystka, ale także ciepły życzliwy człowiek. Życie prywatne jednej z największych ikon polskiej sceny muzycznej, było pełne zarówno sukcesów zawodowych, jak i trudnych, osobistych doświadczeń. W najnowszej biografii damy polskiej sceny pojawił się watek jej zmarłej córeczki. Śmierć Sylwii była dla artystki ogromnym ciosem.