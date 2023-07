Odważne wyznanie

To przeraźliwie smutne, co Artur Barciś zrobił po 35 latach małżeństwa z Beatą. Wiele osób mu tego nie wybaczy

bw 16:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Artur Barciś (66 l.) i Beata Barciś (60 l.) są małżeństwem od ponad 35 lat. To jedna z najbardziej wytrwałych par w polskim show biznesie, być może dlatego, że na co dzień raczej stronią od udzielania wywiadów i zapraszania mediów do swojego życia prywatnego. Tymczasem 35 lat po małżeństwie z Beatą, Artur Barciś zrobił coś, co w oczach wielu osób będzie niewybaczalne. To przeraźliwie smutne zwłaszcza dla tych, dla których te wartości są dla związku niezwykle ważne.