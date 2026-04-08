To tam Ozzy Osbourne spędził ostatnie lata. Posiadłość trafiła na sprzedaż - gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-04-08 10:44

Jeszcze przed śmiercią Ozzy'ego Osbourne'a rodzina artysty zapowiadała, że ma w planach na dobre opuszczenie Stanów Zjednoczonych i powrót do ojczyzny, czyli Wielkiej Brytanii. Choć w ostatnich latach familia dzieliła swoje życie między te dwie lokalizacje, to teraz okazuje się, że wdowa po muzyku ostatecznie żegna się z USA.

Słynna posiadłość Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na sprzedaż! Gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę!
Ozzy Osbourne Słynna posiadłość Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na sprzedaż! Gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę! Słynna posiadłość Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na sprzedaż! Gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę! Słynna posiadłość Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na sprzedaż! Gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę!
Ozzy Osbourne to niekwestionowana legenda muzyki, szczególnie heavy metalowej. Artysta pochodził z Wielkiej Brytanii i to tam rozpoczął karierę. Z czasem jako wokalista i frontman zespołu Black Sabbath zyskał sławę i rozpoznawalność także za oceanem. Stany Zjednoczone stały się "Księciu Ciemności" szczególnie bliskie, kiedy to w 1980 roku po głośnym rozstaniu z macierzystą formacją rozpoczął działania pod własnym nazwiskiem.

Na dobre do USA Ozzy wraz z rodziną przeniósł się w latach 90. Osbourne'owie zamieszkali w słonecznym Los Angeles w jednej z tamtejszych willi, do której w początkach lat 2000. zaprosił kamery, za sprawą których pokazywali swoje codzienne życie w kultowym dziś reality show "Rodzina Osbourne'ów".

Oczywiście posiadłość, którą pokazano milionom na całym świecie nie była jedyną, jaką kiedykolwiek nabyła słynna familia. Ostatnie lata swojego życia w Ameryce, przed planowanym powrotem do ojczystej Wielkiej Brytanii, ta zamieszkiwała imponującą posiadłość w The Hancock Park - ta właśnie została wystawiona na sprzedaż.

Sharon Osbourne sprzedaje okazałą posiadłość swojej rodziny w Los Angeles

Wystawiony już obecnie na sprzedaż dom został zbudowany w 1929 roku, położny jest zaś w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles. Posiadłość liczy sobie siedem pokoi: pokój rodzinny, salę śniadaniową, salon, formalną jadalnię, bibliotekę z drewnianymi panelami, biuro domowe i salę projekcyjną. Do tego dochodzi kuchnia, aż jedenaście łazienek oraz okazała strefa ogrodowa. Ta składa się z zewnętrznej jadalni z piecem na pizzę i grillem - przed willą znajduje się też basen pokryty ręcznie układanymi płytkami mozaikowymi.

Rodzina Osbourne'ów zamieszkała w willi w 2015 roku, kiedy to zakupiła ją od producenta filmowego Orena Koulesa. Początkowo wystawiła ją na sprzedaż w 2022 roku, gdy planowała przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, plany te jednak odwołano ze względu na pogarszający się stan zdrowia Ozzy'ego.

Sprawdź poniżej, jak wygląda posiadłość, w której w ostatnich latach życia mieszkał "Książę Ciemności":

Słynna posiadłość Ozzy'ego Osbourne'a trafiła na sprzedaż! Gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę!
Galeria zdjęć 40

Kolosalna suma za willę ikony heavy metalu!

Ile natomiast Sharon Osbourne życzy sobie od potencjalnego kupca? Okazuje się, że dom, w sąsiedztwie którego mieszkali bądź wciąż mieszkają np. Antonio Banderas, Jake i Maggie Gyllenhaal czy Meghan Markle, wyceniono na imponujące 17 MILIONÓW dolarów!

Ozzy Osbourne na Osiedlu Przyjaźń. Wyjątkowy portret Księcia Ciemności
OZZY OSBOURNE
SHARON OSBOURNE