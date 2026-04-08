To tam Ozzy Osbourne spędził ostatnie lata. Posiadłość trafiła na sprzedaż - gwiazdorski luksus za KOLOSALNĄ sumę!

Ozzy Osbourne to niekwestionowana legenda muzyki, szczególnie heavy metalowej. Artysta pochodził z Wielkiej Brytanii i to tam rozpoczął karierę. Z czasem jako wokalista i frontman zespołu Black Sabbath zyskał sławę i rozpoznawalność także za oceanem. Stany Zjednoczone stały się "Księciu Ciemności" szczególnie bliskie, kiedy to w 1980 roku po głośnym rozstaniu z macierzystą formacją rozpoczął działania pod własnym nazwiskiem.

Na dobre do USA Ozzy wraz z rodziną przeniósł się w latach 90. Osbourne'owie zamieszkali w słonecznym Los Angeles w jednej z tamtejszych willi, do której w początkach lat 2000. zaprosił kamery, za sprawą których pokazywali swoje codzienne życie w kultowym dziś reality show "Rodzina Osbourne'ów".

Oczywiście posiadłość, którą pokazano milionom na całym świecie nie była jedyną, jaką kiedykolwiek nabyła słynna familia. Ostatnie lata swojego życia w Ameryce, przed planowanym powrotem do ojczystej Wielkiej Brytanii, ta zamieszkiwała imponującą posiadłość w The Hancock Park - ta właśnie została wystawiona na sprzedaż.

Sharon Osbourne sprzedaje okazałą posiadłość swojej rodziny w Los Angeles

Wystawiony już obecnie na sprzedaż dom został zbudowany w 1929 roku, położny jest zaś w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles. Posiadłość liczy sobie siedem pokoi: pokój rodzinny, salę śniadaniową, salon, formalną jadalnię, bibliotekę z drewnianymi panelami, biuro domowe i salę projekcyjną. Do tego dochodzi kuchnia, aż jedenaście łazienek oraz okazała strefa ogrodowa. Ta składa się z zewnętrznej jadalni z piecem na pizzę i grillem - przed willą znajduje się też basen pokryty ręcznie układanymi płytkami mozaikowymi.

Rodzina Osbourne'ów zamieszkała w willi w 2015 roku, kiedy to zakupiła ją od producenta filmowego Orena Koulesa. Początkowo wystawiła ją na sprzedaż w 2022 roku, gdy planowała przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii, plany te jednak odwołano ze względu na pogarszający się stan zdrowia Ozzy'ego.

Sprawdź poniżej, jak wygląda posiadłość, w której w ostatnich latach życia mieszkał "Książę Ciemności":

Kolosalna suma za willę ikony heavy metalu!

Ile natomiast Sharon Osbourne życzy sobie od potencjalnego kupca? Okazuje się, że dom, w sąsiedztwie którego mieszkali bądź wciąż mieszkają np. Antonio Banderas, Jake i Maggie Gyllenhaal czy Meghan Markle, wyceniono na imponujące 17 MILIONÓW dolarów!