"Taniec z Gwiazdami" to jedno z chętniej oglądanych show Polsce. Od lat program wzbudza ogromne emocje. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 2005 roku - wtedy w jury zasiadali Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Zbigniew Wodecki, a także Piotr Galiński. O ostatnim jurorze mało kto pamięta. Aż trudno uwierzyć, co teraz robi!

Zobacz też: Piotr Galiński obraził w "TzG" partnerkę Gąsowskiego

To teraz robi Piotr Galiński. Kiedyś był jurorem w "Tańcu z Gwiazdami"

Piotr Galiński był jurorem "Tańca z Gwiazdami" przez 13. edycji popularnego show. Kiedy format z TVN-u przeniósł się do Polsatu, Galiński nie zasiadł za jurorskim stołem. To właśnie wtedy Piotr zaczął wycofywać się z mediów. W jednym z wywiadów opowiedział o tym, jak traktowano go w programie.

Trafiłem do programu z pewnym bagażem doświadczeń na plecach. Posiadałem już spory dorobek choreograficzny. Trenowałem zespoły, które jako jedne z pierwszych w historii Polski zdobywały mistrzostwa świata. Na początku programu, ta nagonka medialna, żeby się dowiedzieć, kto to jest Galiński, ile on ma dzieci, czy ślubne, czy nie... To była masakra. A potem wypisywali, że Galiński brzydko mówi do tancerzy - mówił Piotr Galiński w wywiadzie dla czasopisma "Be Slow".

Zobacz też: Galiński kocha życie na wsi. Kiedyś był wielką gwiazdą "Tańca z Gwiazdami"

Po odejściu z show Galiński spełniał się jako sędzia taneczny i choreograf. Mało kto wiedział, że ma też inną pasją, którą jest gotowanie. Wydał nawet książkę kucharską, a także miał swój program o tematyce kulinarnej w stacji TVR. Obecnie juror "Tańca z Gwiazdami" mieszka na Mazurach, gdzie hoduje kury.

To kury, które znoszą mało jaj, bo 150 na jeden sezon, jedno jajo dziennie. Dlatego te jaja są takie drogie - opowiadał były juror "Tańca z Gwiazdami" w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN".

Zobacz też: Taniec z gwiazdami 13, odc. 6, Piotr Galiński o Janie Klimencie: NIE BĘDZIE MI TU GNÓJ... (podskakiwał)

Zobacz naszą galerię: "Taniec z Gwiazdami". Maciej Zakościelny i Sara Janicka przyłapani po afterze

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Nie słyszałem o takim programie