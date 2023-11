Hanna Gucwińska spocznie obok męża? Tak wygląda grób Antoniego Gucwińskiego

Klękajcie narody! Flagowy program Polsatu znika z ramówki. Wszyscy go kochali, to jest niewyobrażalne

O śmierci Hanny Gucwińskiej poinformował prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. W swoim wpisie podkreślił, jak ważną postacią była zmarła: "Przez lata program „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych „braci mniejszych”. Będzie nam jej ogromnie brakować" - podkreślił.

Wieloletnia dyrektor wrocławskiego zoo, zmarła w niecałe dwa lata po śmierci jej ukochanego męża. Antoni Gucwiński odszedł w grudniu 2021 roku i został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Ostatnie pożegnanie mężczyzny odbyło się dopiero 7 stycznia 2022 r, choć pierwotnie zaplanowano go na 17 grudnia. Uroczystości przełożono, by mogła w nim uczestniczyć Hanna Gucwińska, która zmagała się w tamtym czasie z zakażeniem koronawirusem. Ostatecznie pogrzeb odbył się bez udziału wdowy, która w wyniku powikłań po Covid-19 nadal przebywała w szpitalu.

Szczegóły pochówku Hanny Gucwińskiej nie zostały jeszcze podane, ale z duża doza prawdopodobieństwa można zakładać, ze zostanie ona pochowana obok męża w skromnym grobie w alei Zasłużonych wrocławskiego Cmentarza Osobowickiego. O szczegółach uroczystości będziemy informować.

Galeria: Grób Antoniego Gucwińskiego. Tu spocznie Hanna Gucwińska?