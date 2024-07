Tomasz Ciachorowski pił dzień w dzień. "Robiłem różne rzeczy, o których wolałbym zapomnieć"

Daria Widawska: Mama zaprowadziła mnie do ginekologa

Tomasz Ciachorowski (43 l.) zdecydowanie należy do grona ulubieńców widzów. Popularność przyniosła mu rola Michała Duszyńskiego z serialu "Majka". Wystąpił również w wielu popularnych filmach. Jednak jego najbardziej kojarzony jest z roli psychopatycznego Artura. Obecnie gra w innej uwielbianej produkcji TVP - "Na dobre i na złe".

Ciachorowski można zobaczy również na deskach teatrów. Aktor jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Chętnie zamieszcza na nich zdjęcia z planów filmowych, wakacji czy ćwiczeń. Na jego Instagramie można zobaczyć wiele zdjęć, na których pozuje bez koszulki. Trzeba przyznać, że wielu młodych aktorów może mu pozazdrościć sylwetki.

Gwiazdor "Na dobre i na złe" często odnosi się do tematów ważnych społecznie m.in. od dawna wspiera środowisko LGBT. Nie obawia się również pokazywać od tej bardziej wrażliwej strony. Kilka miesięcy temu bez ogródek wypowiedział się na temat "męskości" i swoich problemów z młodości. W jednym z wywiadów przyznał też, że zdarza mu się płakać.

"Choć teraz płaczę głównie na filmach. Albo przy lekturze książek (...). Ale w życiu też daję sobie prawo do wyciskania łez. Jak ulegam fali wzruszenia, albo ktoś mnie zrani, to zazwyczaj daję upust swoim emocjom" - mówił.

Tomasz Ciachorowski przez alkohol robił rzeczy, których żałuje

Niedawno zamieścił na Instagramie bardzo osobisty wpis. "11 lat w trzeźwości" - napisał w poście. Przyznał w nim, że w przeszłości miał poważne problemy z alkoholem. Sięgał po niego codziennie. "Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że dokładnie 11 lat temu zakręciłem kurek z alkoholem i od tamtej pory nie piję w ogóle. Nie miałem w ustach nawet kropli alkoholu i chyba był to największy sukces w moim życiu. Dzień, który zmienił moje życie o 180 stopni. Nie wiem, jak wyglądałoby moje żyje, gdyby, nie podjął tych decyzji. Ale to nie jest tylko kwestia decyzji" - wyznał na opublikowanym w sieci nagraniu.

Aktor podkreślił, że życie w trzeźwości nie jest prostym procesem i wymaga wiele pracy. Tomasz Ciachorowski przeszedł przez terapię. W walce z nałogiem pomogła mu również aktywność fizyczna. "To jest cały proces, terapia, ale też codzienna aktywność fizyczna, która pomogła mi wytrwać w tym postanowieniu i ludzie, którzy mnie wspierali na tej drodze. Chyba nigdy nie mówiłem o tym publicznie. Mówiłem, że nie piję alkoholu, ale nigdy nie mówiłem, że miałem problem z piciem. A przed 10 lipca 2013 roku nadużywałem alkoholu codziennie i robiłem różne rzeczy, o których wolałbym zapomnieć, z których nie jestem dumny. Ale za to dumny jestem z tego, że już 11 lat udaje mi się nie zaglądać do kieliszka. Tylko tyle. Chciałem się pochwalić" - wyznał poruszony Ciachorowski.

Tomasz Ciachorowski: Zdradził, jak spędził 40. urodziny. Zapamięta to na zawsze!

