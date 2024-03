Tomasz Ciachorowski dobrze jest znany widzom serialu "M jak miłość", ale aktor pojawiał się także w wielu innych popularnych produkcjach w Polsce. Pierwsza miłość, Korona królów, Na dobre i na złe, Barwy szczęścia, Złotopolscy... Można by długo wymieniać. Ciachorowski występuje również na deskach teatru i jest aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie na tej ostatniej platformie można zobaczyć jego liczne zdjęcia i nagrania. Wielu fanom aż trudno uwierzyć w to, że mężczyzna ma już 43 lata. Wygląda bowiem fenomenalnie! Wielu młodych aktorów może mu pozazdrościć sylwetki. Nie bez przyczyny Ciachorowski do dziś uznawany jest za jednego z najprzystojniejszych aktorów w Polsce. Teraz przysporzy sobie jeszcze więcej wielbicieli, bo okazuje się, że ma też dobrą rękę do zwierząt. Nagranie, na którym wydaje komendy psu, staje się hitem.

Rozebrany Tomek Ciachorowski wydaje komendy na nagraniu. Fanom aż zrobiło się gorąco! "Siad"

Rejczel, suczka Tomka Ciachorowskiego, jest rasy jack russell terrier. Aktor ma do niej świetne podejście! Pokazał w sieci nagranie, na którym wydaje komendy, w samych spodenkach. Nagi tors odciągał co prawda uwagę od zdolności zwierzęcia, ale przy mocniejszym skupieniu można było dostrzec, jak zdolna jest Rejczel.

- Pokażę wam sztuczkę! Rejczuś, siad. Siad! - powtarzał po kilka razy Tomek Ciachorowski. - Łapa. A teraz waruj! Zdechł pies. Dobrze - wymieniał po kolei, chwaląc pokornego pieska.

Fani są zachwyceni relacją, jaką aktor zbudował ze swoim pupilem. Ciachorowski założył Rejczel nawet Instagrama, jak na prawdziwą gwiazdę przystało. Trzymamy kciuki, by piesek był jak najdłużej zdrowy i chętny do zabawy.

Zobacz galerię zdjęć: Tomasz Ciachorowski nagrany w samych majtkach! Dziwne zachowanie gwiazdora "M jak miłość"