Tomasz Kammel w mocnych słowach o szefowej "Pytania na śniadanie". Mówi wprost: "Jest skończona"

Tomasz Kammel rozpoczął karierę w mediach w latach 90., kiedy to dołączył do zespołu TVP. Jego pierwsze kroki na antenie były związane z programami młodzieżowymi, jednak bardzo szybko przeniósł się do większych projektów. Przez lata Tomasz Kammel prowadził wiele programów telewizyjnych, zarówno rozrywkowych, jak i informacyjnych, był twarzą Telewizji Polskiej.

Kammel przez lata był gwiazdą TVP. W Kanale Zero komentuje zmiany w "Pytaniu na sniadanie"

Największą popularność zyskał dzięki takim formatom jak: "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Pytanie na śniadanie" czy "Kocham Cię, Polsko!". Pełnił także rolę konferansjera na największych imprezach organizowanych przez telewizję publiczną. Jednak ubiegłoroczne zmiany w TVP zaowocowały zwolnieniem wielu dotychczasowych gwiazd. Wśród nich był również Tomasz Kammel, który od początku nie ukrywał żalu o takie postawienie sprawy. Teraz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero dziennikarz poruszył temat zmian - szczególnie w "Pytaniu na śniadanie". Ujawnił też kilka ciekawostek na temat szefowej programu.

Ktoś zrobił coś strasznego. Po prostu wyrwał wszystkie zęby ze zdrowej szczęki i bardzo dużą cenę trzeba było za to zapłacić. I ta cena jest obopólna, bo z tego co wiem, ta pani już nie jest szefową "Pytania na śniadanie". Po tym, co zrobiła, też trochę sobie nie wyobrażam, jak ona sobie będzie dalej radzić na rynku.

- grzmiał Kammel.

Tomasz Kammel o kulisach pracy z Kingą Dobrzyńską: "Ktoś uwierzył, że ma kompetencje"

O kulisach pracy z Kinga Dobrzyńską nie przebierał w słowach.

Ja mogę jej nie lubić za to, co zrobiła, mieć wielki żal za to, że zniszczyła coś naprawdę pięknego, ale myślę, że ona miała pecha i ten pech polegał na tym, że ktoś uwierzył, że ma kompetencje. Sama się z tym porwała jak z motyką na słońce i zapłaciła najgorszą możliwą cenę, bo jest skończona jako ktoś taki, komu miałoby się powierzyć kolejny program.

Tomasz Kammel po zwolnieniu z TVP zdecydował się podjąć współpracę w Kanałem Zero, gdzie prowadzi poranne oraz popołudniowe audycje.

