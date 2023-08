Tomasz Kammel powrócił na basen. Prezenter TVP ma ambitny cel

Tomasz Kammel nie samą pracą żyje. Prezenter znany jest z tego, że dba o formę i kondycję. Teraz postanowił rozszerzyć swoje treningi o aktywność na pływalni. Przerwę od basenu miał wyjątkowo długą. - Po ponad 30 latach niechęci do wody i pływania, postanowiłem wrócić na basen. Ale moczenie się bez celu mogłoby mnie zniechęcić, wiec cel się pojawił. Pod koniec września chcę być w stanie przepłynąć kilometr crawlem. Myślicie, że dam radę? A jak u Was z pływaniem? Lubicie basen? - napisał na Instagramie Tomasz Kammel, który niedawno pokazał w sieci urocze zdjęcie ze ślubu swoich rodziców. Kilka dni temu dziennikarz TVP zaprezentował z kolei zdjęcie swojego mieszkającego w Niemczech i młodszego od 26 lat brata. Teraz Tomasz Kammel będzie miał pewnie mniej czasu na wspominki i prezentowanie rodzinnych fotek, bo ambitny cel sportowy sam się nie zrobi.

Tomasz Kammel zapytany o majtki przez Izabellę Krzan

Sam prezenter TVP zdaje sobie sprawę za swoich braków. Tomasz Kammel podziękował swojej instruktorce. - Co się pośmiałaś to Twoje - dodał wymownie. Mamy nadzieję, że dziennikarz przesadza i na basenie nie był pośmiewiskiem. Krępujące pytanie za to zadała mu jego partnerka z "Pytania na śniadanie". Izabella Krzan zainteresowała się bowiem... majtkami Tomasza Kammela. - Najważniejsze pytanie - slipy czy bokserki? - napisała prezenterka TVP. Nie wiemy, co na to sam zainteresowany. Wiemy natomiast, że pytanie Izabelli Krzan rozpaliło zmysły niektórych pań... - Boże, mam bujna wyobraźnie - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

