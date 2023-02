Tomasz Karolak szczerze o rodzicielstwie. Mówi o błędach! "Nie miałem świadomości..."

Tomasz Karolak jest aktorem filmowym, serialowym oraz teatralnym, który podbił serca Polaków występami w takich produkcjach jak "Kryminalni", "Rodzinka.pl", "Tylko mnie kochaj" czy "39 i pół". Na swoim koncie ma również role dubbingowe w filmach animowanych, np. "Piorun", "Ratatuj" czy też "Kumba".

Prywatnie jest on ojcem dwójki dzieci: Leny (16 l.) oraz Leona (10 l.), których urodziła mu Viola Kołakowska. Jakiś czas temu wyznał, że jego nastoletnia córka przeszła przez okres buntu i zastanawiała się nad swoją tożsamością płciową. Jakim ojcem jest Tomasz Karolak?

Zaskakujące wyznanie Tomasza Karolaka o ojcostwie. Mówi o swoich błędach

Podczas wywiadu, którego udzielił serwisowi dziendobry.tvn.pl, Tomasz Karolak opowiedział o swoich wadach, stosunku do wiary, a także rodzicielstwie. Jakie są jego największe przywary?

- Mam dużo złości w sobie na świat. (...) Pracuję nad sobą, żeby nie denerwować się z byle powodu i żeby odpuszczać, odpuszczać, odpuszczać - zaznaczył.

Co Tomasz Karolak sądzi o wierze?

- Czy to jest Bóg chrześcijański, czy energia, czy przestrzeń, czy inny wymiar. Wydaje mi się, że ten ruch zawierzenia energii mocniejszej, stwórczej, wszystkiego, co się w moim życiu dzieje, jest najtrudniejszą umiejętnością (...). Wtedy bierzesz wszystko, co cię spotyka, z pełną świadomością. (...) To poczucie, że się jest prowadzonym, to jest niesamowite, wspaniałe - powiedział serwisowi.

Za swój największy sukces aktor uważa to, na jakie osoby wyrosły jego ukochane pociechy. Tomasz Karolak wyznał, że to właśnie Lena i Leon są dla niego priorytetem.

- Moja rodzina jest dla mnie obecnie najważniejszą sytuacją, konstelacją, wszechświatem, natchnieniem, odpoczynkiem, wyzwaniem, zadaniem, prawdą - mówił w wywiadzie dla dziendobry.tvn.pl. Okazuje się jednak, że nie zawsze miał takie podejście.

- Moja młodość się przedłużała. (...) Kiedy byłem trzydziestoparolatkiem i cały czas nie schodziłem z planu filmowego, nie miałem świadomości, jak dojmująca i ważna jest rola bycia rodzicem. To się zmieniało u mnie jakoś linearnie, przy tym popełniłem parę błędów. Zawsze to mówiłem - opisywał Karolak.

