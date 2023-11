Nie żyje Paweł Huelle. Tomasz Lis i Aleksandra Dulkiewicz żegnają wybitnego pisarza

Nie żyje Paweł Huelle. Tomasz Lis we wzruszających słowach pożegnał wybitnego polskiego pisarza. - Zmarł Paweł Huelle, dziennikarz, filozof, pisarz (świetny "Weiser Dawidek", choć nie tylko). Miałem zaszczyt poznać go 5 lat temu gdy robiłem z nim wywiad do książki " Umrzeć za Gdańsk". Siedzieliśmy w jego mieszkaniu we Wrzeszczu, a on opowiadał mi jak w grudniu 1970 roku ojciec wyprowadzał go na dach domu i pokazywał mu jak w oddali płonie budynek KW PZPR. Uroczy człowiek. RIP. - napisał były gwiazdor TVP. Paweł Huelle został także pożegnany przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. - Paweł Huelle odszedł, ja wierzę, że do lepszego świata… Pokazywał nam Gdańsk, ludzi, świat takich jakimi jesteśmy. Już brakuje tych nienapisanych książek. Dziękuję i do zobaczenia! - napisała.

Kim był Paweł Huelle?

Paweł Huelle uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy ostatnich dziesięcioleci. Napisał m.in. powieści "Weiser Dawidek", "Mercedes – Benz. Z listów do Hrabala", "Ostatnia Wieczerza", "Śpiewaj ogrody" . Paweł Huelle był mężem malarki Idy Łotockiej-Huelle. Trójmiejski pisarz w 2012 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwa lata później - Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Paweł Huelle wyróżniał się jako pisarz już w młodym wieku. - Już jako debiutujący autor zdobył zarówno uznanie krytyki, jak i popularność wśród czytelników. Jego pisarstwo charakteryzuje epicki rozmach i dbałość o realistyczny detal, z drugiej - erudycyjność, skłonność do pastiszu i gry konwencjami - tak przedstawiał literata Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.