Tomasz Sekielski odchodzi z "Newsweeka". Mówi dlaczego

Mroczna przeszłość dopadła Kaźmierską? To przestępcza działalność

Tomasz Sekielski to jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy. To właśnie on odpowiada za reżyserię filmów dokumentalnych: "Tylko nie mów nikomu" czy "Zabawa w chowanego", które odbiły się głośnym echem w polskich mediach. Na przestrzeni lat Tomasz związany był z redakcjami - TVN, TVN24, TVP1, TVP Info, Wprost, Nowej TV, Wirtualnej Polski czy Onetu.

Zobacz też: Nowy film Sekielskich "Korzenie zła". Gdzie i kiedy oglądać za darmo?

Tomasz Sekielski odchodzi z "Newsweeka"

Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl Tomasz zrezygnował roli redaktora naczelnego "Newsweeka". Jak podał do informacji mediów, spowodowane było to sprawami osobistymi.

"Z powodów osobistych nie będę mógł poświęcić się odpowiedzialnej roli redaktora naczelnego Newsweeka. Bardzo dziękuję mojemu Zespołowi za dwa intensywne lata. Miałem zaszczyt kierować grupą znakomitych profesjonalistów, którzy swoją codzienną pracą sprawiają, że Newsweek jest czołowym tygodnikiem opinii, który cieszy się uznaniem czytelników. Cieszę się, że nadal będziemy współpracować" - mówi Tomasz Sekielski w komunikacie przekazanym portalowi Wirtualnemedia.pl.

Zobacz też: Tomasz Sekielski podjął ważną decyzję w sprawie „Newsweeka”. Nie wszystkim się spodoba

Tomasz Sekielski stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka" w czerwcu 2022 roku. Odpowiadał za pracę redakcji, a także strategię rozwoju tygodnika.

"Bardzo dziękuję Tomaszowi za profesjonalizm, zaangażowanie i utrzymanie najwyższych standardów jakości i niezależności w kierowaniu redakcją Newsweeka. Kierowany przez Tomasza Newsweek zyskał wielu nowych czytelników i podwoił liczbę subskrybentów. Newsweek utrzymał pozycję czołowego tygodnika opinii na wymagającym rynku prasowym, a sama marka niezmiennie cieszy się dużym zaufaniem odbiorców. Tomasz Sekielski jest bez wątpienia jednym z najlepszych polskich dziennikarzy. Bardzo się cieszę, że pozostaje w RASP" - powiedział Aleksander Kutela, CEO Ringier Axel Springer Polska.

Według informacji zebranych przez portal wirtualnemedia.pl z początkiem maja 2024 roku ma ruszyć rekrutacja na stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka". Do tego czasu p.o. naczelnego będzie Michał Szadkowski, który był do tej pory zastępcą redaktora naczelnego. Na stanowisku wicenaczelnego pozostaje cały czas Dariusz Ćwiklak.

Zobacz też: Szok. Rzucił te słowa w kierunku Dudy! „Strażnik żyrandola”?

Sonda Co sądzisz o rezygnacji Tomasza Sekielskiego z pracy? Dobrze zrobił Powien być dalej naczelnym