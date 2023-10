Nowy film Sekielskich "Korzenie zła". Gdzie i kiedy oglądać za darmo?

"Korzenie zła" to nowy film braci Sekielskich, który jest filmem dokumentalnym poświęcony kulisom afery w SKOK-ach, czyli Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Sekielscy od dawna mówili o powstaniu filmu, ale dopiero teraz dokument został opublikowany. Wystarczy wspomnieć, że prace nad produkcją rozpoczęły się już w 2019 roku. Data premier "korzeni zła" nie jest przypadkowa, to piątek 13 października, czyli ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. - Chcieliśmy, żeby jednak film ukazał przed wyborami - powiedział w rozmowie z Press Marek Sekielski. Zaś Tomasz Sekielski na początku roku w rozmowie z Onetem tłumaczył: - Ten film pokazuje przerażający obraz bezradności państwa. To, co Jarosław Kaczyński nazywa "układem", ma się dobrze, bez względu na to, czy rządzi PiS, PO, czy SLD.

O czym jest film "Korzenie zła"? Twórcy filmu nieraz mówili o czym jest film. - Punktem wyjścia tego filmu jest afera SKOK, historia upadku części spółdzielczych kas i wielomiliardowe straty. Jednak tak naprawdę ten film będzie o nieudolności, o czymś, co Jarosław Kaczyński nazywa imposybilizmem państwa, które jest oplecione nieformalnymi strukturami - komentował Tomasz Sekielski w jednym z wywiadów.

Gdzie i kiedy oglądać "Korzenie zła" za dramo w Internecie?

Film "Korzenie zła" ma swoją premierę 13.10. Został opublikowany na kanale Sekielskich w serwisie You Tube w piątek o godz. 7:00. Tam można go oglądać całkowicie za darmo. Zaledwie w dwie godziny od publikacji filmu w sieci zanotował niemal 10 tys. wyświetleń.

"Korzenie zła" to kolejny film braci Sekielskich, który ma wstrząsnąć opinią publiczną. Poprzednie filmy braci to „Tylko nie mów nikomu” i „Zabawa w chowanego”, w których został podjęty temat pedofili wśród księży.