Wiemy, kiedy pojawi się nowy film Sekielskich! Premiera „Korzeni zła” już niedługo

Porażające doniesienia o córce Marty Kaczyńskiej! Co się z nią dzieje?

Nie do wiary!

Bracia Sekielscy mają na swoim koncie takie głośne produkcje jak „Tylko nie mów nikomu” i „Zabawa w chowanego”. Swój najnowszy film, „Korzenie zła”, poświecili SKOK-om. Choć pierwszy zwiastun został wypieszczony już w 2022 roku, do tej pory nie było dokładnie wiadomo, kiedy ma się odbyć premiera. Niezobowiązująco padł tylko przybliżony termin przed wyborami parlamentarnymi.

Jak zdradził Tomasz Sekielski w trakcie live’a na kanale w serwisie YouTube, już niebawem będzie można zobaczyć „Korzenie zła”. - 13 października, w piątek premiera filmu o SKOK-ach. Trzynastego w piątek - stwierdził. Do tej pory ma się także ukazać nowy zwiastun filmu.

- Ja mam dreszcze, jak to słyszę. To jest piękna data premiery. [...] To cieszy. Bardzo dobrze wybrana data premiery. Bardzo dobry pomysł na spędzenie tego piątkowego wieczoru – powiedziała Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, z którą Tomasz Sekielski rozmawiał na wspomnianym streamie. Dodała, ze ta data dla niektórych może okazać się pechowa.

Na co możemy liczyć, oglądając „Korzenie zła”? Jeden z braci uchylił rąbka tajemnicy jakiś czas temu. - Punktem wyjścia tego filmu jest afera SKOK, historia upadku części spółdzielczych kas i wielomiliardowe straty. Jednak tak naprawdę ten film będzie o nieudolności, o czymś, co Jarosław Kaczyński nazywa imposybilizmem państwa, które jest oplecione nieformalnymi strukturami – mówił w jednej z rozmów z Onetem Tomasz Sekielski.

QUIZ. Czy ta wypowiedź polityka jest prawdziwa? Pytania dla śledzących "Wiadomości" i "Fakty" Pytanie 1 z 12 Czy to prawdziwa wypowiedź Donalda Tuska: "Gdy widzę te pląsy u Rydzyka, to jestem dumny z Polski" Tak Nie Dalej