Tomasz Stockinger gorzko o Agnieszce Kotulance. "Nie przepadała za mną..". Wspomina również jej walkę z alkoholizmem

Tomasz Stockinger to prawdziwa ikona polskiego kina. Widzowie pokochali go za rolę doktora Lubicza w serialu "Klan". Przez 16 lat wraz z Agnieszką Kotulanką wcielali się w perfekcyjne małżeństwo. W 2008 roku aktorka zmarła po wieloletniej walce z nałogiem alkoholowym. Aktor w najnowszym wywiadzie wrócił pamięcią do chwil, w których pracował na planie z Kotulanką, jak się okazuje nikt nie mógł jej pomóc, a ona sama nie do końca lubiła Tomasza Stockingera.

Tomasz Stockinger szczerze o Agnieszce Kotulance. Nie przepadała za nim?!

W najnowszym wywiadzie dla "Plotka", Tomasz Stockinger wspominał swoją koleżankę, choć na ekranach grali przykładne małżeństwo, to w realnym życiu nie było między nimi kolorowo.

- Ona była dla mnie często bardzo nieprzyjemna. Poza tym bardzo skryta. Nie chciała rozmawiać z prasą, nie chciała żadnych kamer. Nie bywała na żadnych spotkaniach, eventach. Ona uciekała do tej swojej samotności, którą sobie podlewała - mówił.

Choć ekipa na planie widziała, że z aktorką dzieje się coś złego, to nikt niestety nie był w stanie pomóc jej wyrwać się ze szponów nałogu.

- Nie mieliśmy z nią kontaktu przed śmiercią przynajmniej dwa lata. Ona się leczyła z różnym skutkiem. Dopóki pracowaliśmy to dla wszystkich było oczywiste, że nie daje sobie rady z chorobą, jest coraz słabsza, coraz trudniej jej nauczyć się tekstu czy być gotową na czas. To były takie nieoczywiste sytuacje, ale miałem wrażenie, że nie wyspała się, jest taka niegotowa, jakby zawaliła noc. Ta postępująca choroba alkoholowa się rozłożyła na lata. Mimo próśb i różnych prób pomocy lekarzy, produkcji, nie umiała jej zastopować - wyznał Stockinger.

Zobacz poniższą galerię: Tomasz Stockinger wraca do "Klanu