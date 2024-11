Tomek Burski z "Na dobre i na złe" przyznaje się do alkoholizmu! Padło słowo: "rynsztok"

Rodzina jest dla mnie wartością, dla której postanowiłem dalej żyć. To by się pewnie skończyło źle — czy to byłby rynsztok, czy wypadek. Rodzina to dla mnie siła i motor tego, że chce mi się żyć. To mi pozwoliło przetrwać też ciężkie chwile. Gdy mówiłem te słowa - jeszcze wtedy nie walczyłem z alkoholem. Wtedy byłem czynnym alkoholikiem, nawet chyba nie do końca świadomym.