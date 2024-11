Tony Todd nie żyje. Aktor kultowych horrorów zmarł w wieku 69 lat

Niepokojące wieści o stanie Agnieszki Kaczorowskiej. Zrobiła to dzień przed wywiadem Peli. "Nie wierzę"

Informację o śmierci Tony'ego Todda przekazała "The Hollywood Reporter" jego żona, Fatima Todd. Jak donoszą zagraniczne media aktor znany z ról w kultowych horrorach, zmarł 6 listopada w swoim domu w Marina del Rey w Los Angeles. Tony Todd miał 69 lat. Na razie nie podano bezpośredniej przyczyny śmierci amerykańskiego aktora. New Line Cinema, studio odpowiedzialne za produkcję serii "Oszukać przeznaczenie", podzieliło się tą smutną wiadomością na swoim koncie na Instagramie.

Branża straciła legendę. Straciliśmy ukochanego przyjaciela. Spoczywaj w pokoju, Tony

- pożegnano słynnego aktora.

Tony Todd: kariera, życiorys, filmy

Tonny Todd urodził się 4 grudnia 1954 r. Pochodził z Waszyngtonu. Dorastał jednak w Connecticut. To na tamtejszym stanowym uniwersytecie zaczął naukę aktorstwa. Po dwóch latach studiów przeniósł się do Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute. !986 roku po raz pierwszy zadebiutował na dużym ekranie w "Sleepwalk" oraz wielkim dziele Olivera Stone'a "Pluton". Przełomową kreacją w karierze aktorskiej Tony'ego Todda okazała się główna rola w horrorze z 1992 roku "Candyman". Później dostawał role w wielu innych kultowych horrorach m.in. "Nocy żywych trupów", w trzech z pięciu części serii "Oszukać przeznaczenie", "Władcy życzeń", "Toporze". Poza rolami w kinie grozy, talent aktorski Todda można było podziwiać w wielu innych produkcjach. Zagrał między innymi w filmie "Twierdza" i użyczył swojego głosu Upadłemu w widowisku "Transformers: Zemsta upadłych". Oprócz tych licznych ról filmowych i serialowych grał także w teatrze. Ma na swoim koncie role zarówno na Broadwayu, jak i off Broadwayu.

