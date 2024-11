Totalna przemiana Julii Wieniawy! Co ona ma na nosie?

To, co najbardziej mi się podoba i chciałam wam od razu pokazać, to jest ten dres. Będę w nich chodziła całą zimę, i wiosnę, i jesień, i lato. W ogóle, jak ktoś otworzy moją szafę, to tam znajdzie głównie dresy, w różnych kolorach. Mnie się nigdy nie chce wstawać rano i szukać, ci będzie do siebie pasowało. Po prostu mam set, biorę jakąś randomową torebkę i wychodzę.