Totalna sensacja! Agata Kulesza znów zakochana?! Nie do wiary, o kogo chodzi

Agata Kulesza znowu jest w związku?! Wiele na to wskazuje. Do sensacyjnych informacji dotarli dziennikarze magazynu "Na żywo". Gwiazda serialu "Skazana" miała związać się z mężczyzną z zupełnie innego świata! Znakomite wiadomości o życiu prywatnym aktorki przekazała jej przyjaciółka. Wygląda na to, że mamy do czynienia z bardzo silnym uczuciem. - Widać, że ta miłość unosi ją nad ziemią. Nic nie stanowi dla niej problemu. Odżyła, cieszy się życiem i ma mnóstwo pomysłów - miała zdradzić "Na żywo" przyjaciółka Agaty Kuleszy. Prawdziwą sensacją jest jednak to, kim jest domniemany partner aktorki. Jak czytamy w Pomponiku, który powołuje się na magazyn, mężczyzna nie ma nic wspólnego z zawodowym światem Agaty Kuleszy. - Jest związany z branżą IT. Znają się od lat, ale zbliżyli się niedawno, gdy ona kręciła trzecią serią "Skazanej" - podaje portal.

Zobacz pod artykułem naszą galerię: Agata Kulesza wreszcie się rozwiodła

Jeśli aktorce rzeczywiście udało się stworzyć szczęśliwy związek, to jej radość cieszy podwójnie. W ostatnich latach bowiem Agata Kulesza sporo przeszła. Rozstanie z mężem było dla niej bardzo bolesne. - Nie chodzi o to, żeby się w nich zatopić i babrać. Trzeba mimo wszystko szukać odpowiedzi na pytanie: jak mogę się sobą zaopiekować? Z doświadczenia mówię: najpierw się leży na podłodze w skulonej pozycji ofiary, ale powolutku da się z tego dywanu wstać - wyznała gwiazda serialu "Skazana" w "Twoim Stylu". Agata Kulesza ostatecznie z Marcinem Figurskim rozwiodła się w 2020 roku.

Quiz. Legendy serialu "Klan". Lubiczowie, Chojniccy, Malicki, Surmaczowa, Rafalski... Dopasuj aktora do postaci Pytanie 1 z 20 Na rozgrzewkę prawdziwa ikona. Ryśka Lubicza zagrał: Piotr Cyrwus Andrzej Grabarczyk Jan Wieczorkowski Dalej