Totalne zaskoczenie w 2. odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Jurorzy osłupieli! Oto, co się wydarzyło!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-09-12 21:59

Drugi odcinek muzycznego show Polsatu dostarczył widzom prawdziwej karuzeli emocji. Były śmiech, łzy wzruszenia, a przede wszystkim fenomenalne występy uczestników, którzy po raz kolejny udowodnili, że metamorfozy w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to sztuka wymagająca odwagi, talentu i ogromnej pracy.

  • 2. odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone. Jego wykonanie „Beautiful Things” z akrobacjami zachwyciło jurorów i publiczność.
  • Modest Ruciński i Andrzej Nejman również podbili serca widzów. Jeden wzruszył interpretacją Gadowskiego, drugi rozbawił jako Hanka Bielicka.
  • Wielkie emocje wywołały Natalia Muianga i Kasia Ptasińska. Ich duet „Die with a smile” został uznany za jeden z najbardziej poruszających momentów odcinka.
  • Nagroda 10 tys. zł trafiła do Teatru 21 – Centrum Sztuki Włączającej. To symboliczne przedłużenie idei programu, w którym sztuka łączy i wzrusza.

Gąsowski jako Al Bundy

Na otwarcie wieczoru w rolę gwiazdy wcielił się sam juror – Piotr Gąsowski. Aktor z humorem i dystansem zaśpiewał piosenkę z kultowego serialu „Świat według Bundych”, wcielając się w niezapomnianego Ala Bundy’ego. Ten żartobliwy wstęp idealnie rozgrzał publiczność przed prawdziwą rywalizacją.

Britney, Hanka Bielicka i… Sabrina Carpenter

Jako pierwsza z uczestników wystąpiła Julia Żugaj, która wylosowała swoją idolkę z dzieciństwa – Britney Spears. Zaśpiewała hit „(You drive me) Crazy”, starając się uchwycić charakterystyczny, „płaski” wokal gwiazdy pop. Choć jurorzy zwrócili uwagę na trudności w łączeniu śpiewu z tańcem, docenili autentyczność i wdzięk Julki.

Po niej na scenie pojawił się Modest Ruciński jako Artur Gadowski z kultową piosenką „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Publiczność, a zwłaszcza jego rodzina, była zachwycona. Jurorzy podkreślili, że wykonał utwór z ogromnym wyczuciem i lekkością.

Nie zabrakło też dużej dawki humoru. Andrzej Nejman, wcielając się w Hankę Bielicką i wykonując „Balladę o jednej Wiśniewskiej”, rozbawił jurorów i widzów, a Justyna Steczkowska nie kryła podziwu dla jego interpretacji.

Z kolei Marta Bijan musiała zmierzyć się z uwodzicielską energią Sabriny Carpenter i jej przebojem „Espresso”. Choć wokalnie jurorzy wskazali jeszcze przestrzeń do rozwoju, podkreślili, że z każdym odcinkiem artystka może tylko zyskiwać.

Wzruszenia i mocne głosy

Wyjątkowy moment nastąpił, gdy Natalia Muianga wraz z Kasią Ptasińską zaśpiewały duet „Die with a smile” z repertuaru Bruno Marsa i Lady Gagi. Chemia między artystkami i emocjonalne wykonanie sprawiły, że publiczność i jurorzy wstrzymali oddech.

Wielkim wyzwaniem była także pierwsza „kobieta” w karierze Krystiana Ochmana. Wcielając się w Bonnie Tyler i wykonując „Total eclipse of the heart”, udowodnił, że potrafi zachwycić nawet w zupełnie innej stylistyce.

Edyta Herbuś natomiast wzięła na warsztat Kylie Minogue i jej przebojowe „The locomotion”. Występ pełen energii i dziewczęcego uroku zaskarbił jej sympatię jurorów, którzy byli pod wrażeniem, jak dobrze poradziła sobie wokalnie mimo intensywnej choreografii.

Studnicki jako Benson Boone – triumf odcinka

Kulminacją odcinka był występ Kamila Studnickiego jako Bensona Boone. Wzruszający hit „Beautiful Things” w jego interpretacji połączony został z efektownymi akrobacjami. Autentyczność i energia porwały publiczność oraz jurorów, a Justyna Steczkowska przyznała otwarcie, że z niecierpliwością czeka na kolejne jego metamorfozy.

To właśnie Kamil został zwycięzcą 2. odcinka, a czek na 10 tysięcy złotych przekazał na szczytny cel – Teatr 21 – Centrum Sztuki Włączającej w Warszawie.

Wyniki 2. odcinka Twoja Twarz Brzmi Znajomo

  1. Kamil Studnicki
  2. Modest Ruciński
  3. Andrzej Nejman
  4. Natalia Muianga
  5. Edyta Herbuś
  6. Krystian Ochman
  7. Marta Bijan
  8. Julia Żugaj

Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” można oglądać w każdy piątek o 19:55 w Polsacie.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2025 - odc.2
96 zdjęć
TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO
POLSAT