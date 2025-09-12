Totalne zaskoczenie w 2. odcinku „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Jurorzy osłupieli! Oto, co się wydarzyło!

2. odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone. Jego wykonanie „Beautiful Things” z akrobacjami zachwyciło jurorów i publiczność.

Modest Ruciński i Andrzej Nejman również podbili serca widzów. Jeden wzruszył interpretacją Gadowskiego, drugi rozbawił jako Hanka Bielicka.

Wielkie emocje wywołały Natalia Muianga i Kasia Ptasińska. Ich duet „Die with a smile” został uznany za jeden z najbardziej poruszających momentów odcinka.

Nagroda 10 tys. zł trafiła do Teatru 21 – Centrum Sztuki Włączającej. To symboliczne przedłużenie idei programu, w którym sztuka łączy i wzrusza.

Gąsowski jako Al Bundy

Na otwarcie wieczoru w rolę gwiazdy wcielił się sam juror – Piotr Gąsowski. Aktor z humorem i dystansem zaśpiewał piosenkę z kultowego serialu „Świat według Bundych”, wcielając się w niezapomnianego Ala Bundy’ego. Ten żartobliwy wstęp idealnie rozgrzał publiczność przed prawdziwą rywalizacją.

Britney, Hanka Bielicka i… Sabrina Carpenter

Jako pierwsza z uczestników wystąpiła Julia Żugaj, która wylosowała swoją idolkę z dzieciństwa – Britney Spears. Zaśpiewała hit „(You drive me) Crazy”, starając się uchwycić charakterystyczny, „płaski” wokal gwiazdy pop. Choć jurorzy zwrócili uwagę na trudności w łączeniu śpiewu z tańcem, docenili autentyczność i wdzięk Julki.

Po niej na scenie pojawił się Modest Ruciński jako Artur Gadowski z kultową piosenką „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Publiczność, a zwłaszcza jego rodzina, była zachwycona. Jurorzy podkreślili, że wykonał utwór z ogromnym wyczuciem i lekkością.

Nie zabrakło też dużej dawki humoru. Andrzej Nejman, wcielając się w Hankę Bielicką i wykonując „Balladę o jednej Wiśniewskiej”, rozbawił jurorów i widzów, a Justyna Steczkowska nie kryła podziwu dla jego interpretacji.

Z kolei Marta Bijan musiała zmierzyć się z uwodzicielską energią Sabriny Carpenter i jej przebojem „Espresso”. Choć wokalnie jurorzy wskazali jeszcze przestrzeń do rozwoju, podkreślili, że z każdym odcinkiem artystka może tylko zyskiwać.

Wzruszenia i mocne głosy

Wyjątkowy moment nastąpił, gdy Natalia Muianga wraz z Kasią Ptasińską zaśpiewały duet „Die with a smile” z repertuaru Bruno Marsa i Lady Gagi. Chemia między artystkami i emocjonalne wykonanie sprawiły, że publiczność i jurorzy wstrzymali oddech.

Wielkim wyzwaniem była także pierwsza „kobieta” w karierze Krystiana Ochmana. Wcielając się w Bonnie Tyler i wykonując „Total eclipse of the heart”, udowodnił, że potrafi zachwycić nawet w zupełnie innej stylistyce.

Edyta Herbuś natomiast wzięła na warsztat Kylie Minogue i jej przebojowe „The locomotion”. Występ pełen energii i dziewczęcego uroku zaskarbił jej sympatię jurorów, którzy byli pod wrażeniem, jak dobrze poradziła sobie wokalnie mimo intensywnej choreografii.

Studnicki jako Benson Boone – triumf odcinka

Kulminacją odcinka był występ Kamila Studnickiego jako Bensona Boone. Wzruszający hit „Beautiful Things” w jego interpretacji połączony został z efektownymi akrobacjami. Autentyczność i energia porwały publiczność oraz jurorów, a Justyna Steczkowska przyznała otwarcie, że z niecierpliwością czeka na kolejne jego metamorfozy.

To właśnie Kamil został zwycięzcą 2. odcinka, a czek na 10 tysięcy złotych przekazał na szczytny cel – Teatr 21 – Centrum Sztuki Włączającej w Warszawie.

Wyniki 2. odcinka Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Kamil Studnicki Modest Ruciński Andrzej Nejman Natalia Muianga Edyta Herbuś Krystian Ochman Marta Bijan Julia Żugaj

Program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” można oglądać w każdy piątek o 19:55 w Polsacie.