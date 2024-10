Totalnie odmieniona Ida Nowakowska! Po blondzie nie ma śladu, ale nie wróciła też do ciemnych włosów. Co za kolor!

Ida Nowakowska pochwaliła się na Instagramie efektem niecodziennej metamorfozy. Prezenterka i tancerka przez wiele lat nosiła ciemne pasma, by nagle zaskoczyć nowym jasnym kolorem włosów. Najwyraźniej jednak znów poczuła zew zmian, bo pokazała się totalnie odmieniona. Nowy kolor i cięcie to strzał w dziesiątkę. To może być hit tej jesieni.