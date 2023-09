Ludzkie losy!

Tragiczne życie Bohdana Smolenia. Pochował 16-letniego syna i żonę, później zmarł. Teraz wieloletnia partnerka dołączyła do niego w niebie

aszu 12:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Choć Bogdan Smoleń rozśmieszał ludzi do łez jego życie było naznaczone tragedią. Jego syn Piotr w wieku 16 lat powiesił się. Dlaczego doszło do takiego dramatu, nigdy nie udało się wyjaśnić. Teresa Smoleń, żona satyryka, również odebrała sobie życie - w rok po śmierci syna. Smoleń musiał to udźwignąć, miał jeszcze dwóch synów - Macieja i Bartosza. A po kilku latach dołączyła do niego Joanna Kubisa. Partnerka była z nim do końca jego dni, razem założyli "Stworzenia pana Smolenia". Fundacja działa do dzisiaj, niestety kilka dni temu, po ciężkiej chorobie Joanna dołączyła do Bogdana i jego bliskich w niebie.