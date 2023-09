Była z Bohdanem Smoleniem do końca. Po latach dołączyła do niego w niebie

Quiz. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem... Te teksty disco polo zna każdy! 12/15 to obowiązek

Bohdan Smoleń zmarł 15 grudnia 2016 roku do długiej i wyniszczającej chorobie. Pod koniec swojej kariery artystycznej aktor zagrał kultową rolę w produkcji "Świat według Kiepskich" - listonosza Edzia. Wtedy też okazało się, że ma chore płuca. Przeszedł też cztery udary, miał wszczepiony rozrusznik serca, pojawiły się u niego też problemy z chodzeniem, mówieniem i oddychaniem.

Zobacz: Bohdan Smoleń pochował 16-letniego syna, a niedługo później żonę. Prawda o tragedii jest bardzo bolesna

W chorobie towarzyszyła mu partnera Joanna Kubisa, która zajęła się Fundacją założoną przez Smolenia. Organizacja „Stworzenia pana Smolenia” głównie zajmowała się hipoterapią. Kubisa kochała konie, stajnię i całe serce wkładała w dzieło ukochanego. Niestety krótko po śmierci Smolenia, sama się rozchorowała. Diagnoza okazała się okrutna - glejak mózgu IV stopnia.

Jej znajomi postanowili prosić o pomoc dla niej i uruchomili nawet internetową zbiórkę na leczenie w Niemczech. - Pomóżcie nam sprawić, by Asia mogła wrócić do nas jak najszybciej – apelowali. Niestety, choroba nie odpuszczała. Przyjaciele i współpracownicy Joanny właśnie poinformowali o jej śmierci. Pożegnali ją we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.

„Zawsze nastawiona na innych, pełna energii, empatii, zrozumienia, z milionem pomysłów i zapału do pracy. O Szefowej możemy powiedzieć, że była niczym petarda napędzająca nas do działania, z sercem na dłoni wobec podopiecznych fundacji i wszystkich fundacyjnych stworzeń. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i naszej pamięci”.

Dodali, że choć jest im bardzo smutno, to Pani Asia nie chciała abyśmy się smucili. „Popatrzmy więc w niebo I uśmiechnijmy się do niej…. Uśmiech i radość podopiecznych były dla niej zawsze najważniejsze”.

