Grażyna Wolszczak trenuje sztuki walki. To przygotowanie do freak fightów?

Synek Rozenek i Majdana nie chce chodzić do przedszkola wartego majątek?! Takie sceny przed wejściem

"Trudne sprawy" stały się serialem kultowym

Serial "Trudne sprawy" znika z Polsatu. Klamka zapadła! Smutną informację dla fanów paradokumentu przekazał portal Wirtualnemedia.pl. "Trudne sprawy" były drugim serialem z tego gatunku, który pojawił się na antenie telewizji Polsat. Pierwszym paradokumentem stacji była produkcja "Dlaczego ja?", ale ona nie cieszyła się aż tak wielką popularnością jak "Trudne sprawy", które zyskały status serialu kultowego, a dla wielu widzów stały się pozycją obowiązkową. Niektórzy ogadali serial, traktując go na zasadzie komedii. Jednak w "Trudnych sprawach" - jak sama nazwa wskazuje - nigdy nie brakowało trudnych spraw i prawdziwych ludzkich dramatów. Na szczęście zwykle wszystko dobrze się kończyło. Przez lata Polsat pokazywał serial we wczesnych godzinach popołudniowych. W ostatnich sezonach godzina emisji przypadała na 13.45 (wcześniej była to m.in. 14.45). Zmiany godzin nadawania "Trudnych spraw" dla wielu fanów były dość uciążliwe, jednak prawdziwy cios nadszedł teraz.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Tłum gwiazd na konferencji programu "Halo, tu Polsat". Ale ekipę zmontowali

"Trudne sprawy" wyrzucone z ramówki Polsatu. "Wrócimy do emisji tego serialu"

Portal Wirtualnemedia.pl skontaktował się z osobą z Polsatu. Potwierdziła ona to, że "Trudne sprawy" zniknęły z ramówki, jednak - co ważne - nie na stałe. To może chociaż trochę uspokoi miłośników paradokumentu.

Faktycznie nie ma jesiennej w ramówce „Trudnych spraw”, ale wrócimy do emisji tego serialu. Kiedy? Jeszcze nie mamy precyzyjnych planów

- oznajmił informator serwisu. Obecnie w godzinach, w których emitowano "Trudne sprawy", nadawane są powtórki tego serialu. Łącznie od 2011 roku nakręcono 27 serii paradokumentu (1291 odcinków). Jak czytamy w WM Polsat ma "gotowe odcinki produkcji, które zamierza pokazać w przyszłości". "Trudne sprawy" kręcone były we Wrocławiu. Pierwowzorem produkcji jest niemiecki "Familien im Brennpunkt", który nadawała stacja RTL.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio

QUIZ. Kiepscy czy Miodowe lata? Krawczyk, Paździoch, Kurski, Edzio Pytanie 1 z 20 Karol Krawczyk (w tej roli Cezary Żak) to bohater serialu: Kiepscy Miodowe lata Dalej