TVP z kolejnym programem śniadaniowym. Wraca gwiazda "Kawa czy herbata?"

- Chcemy odbudować oglądalność TVP3, a powtórkami tego nie zrobimy. Potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na region. Ten gwarantuje jest nie tylko ciekawy, ale i różnorodny. Właśnie taki będzie nasz program - mówi Wirtualnemedia.pl Jakub Sito, dyrektor i redaktor naczelny TVP3 Warszawa.

Program "Dobrego dnia" zostanie przerwane pokazaniem "Expressu regionów", po czym od 8.00 do 9.15 nadawane będzie jedynie na antenie TVP3 Warszawa. W weekendy będzie pokazywana tylko część warszawka od 10.00 do 12.00. - Nasz program będzie odróżniać od magazynów śniadaniowych nadawanych później w dużych stacjach. Nie chodzi nam o to, by robić celebrycką telewizję. „Dobrego dnia” ma być blisko ludzi, wyzwań, z którymi mierzą się każdego dnia. Ma zaciekawiać, dostarczać praktycznych porad w różnych dyscyplinach, a czasami zaskakiwać - dodał Sito

Program prowadzić będą cztery pary gospodarzy: Dagmara Kowalska i Andrzej Sołtysik, Ula Kaczyńska i Paweł Pochwała, Krzysztof Grzybowski i Katarzyna Sanocka oraz Dagmara Kowalska i Małgorzata Walczak, która przez krótki czas pojawiała się w nowym TVP Info.

Paweł Pochwała (64 l.) wraca do TVP po wielu latach przerwy. Od 1993–2013 prowadził poranny program TVP1 „Kawa czy herbata?”. Jego partnerką telewizyjną była Iwoną Schymallą (do 2011). Dziennikarz związany był także z Programem I Polskiego Radia. Dagmara Kowalska dotąd związana była z Chilli ZET, a Ula Kaczyńska, Katarzyna Sanocka i Krzysztof Grzybowski pracują w TVP3 Warszawa. Informacjami o korkach i nowinkach technologicznych w "Dobrego dnia" zajmie się Tomasz Śliwiński. Główną producentką programu będzie Marta Brzegowa-Kabat.

