Niesamowite, jak wygląda i co teraz robi 61-letnia Iwona Schymalla! Ikona TVP znalazła swoją niszę

Iwona Schymalla jest dowodem na to, że po odejściu z telewizji też jest życie. Dziennikarka z TVP związała się na początku lat 90., gdy wygrała konkurs na spikerkę. Widzowie kojarzą ją nie tylko z programu "Kawa czy herbata", lecz także z pielgrzymek Jana Pawła II. To Iwona Schymalla prowadziła studio papieskie, gdy polski Ojciec Święty odwiedzał nasz kraj. W 2009 roku zasłużona prezenterka awansowała na stanowisko dyrektorki TVP 1. Najpierw została z niego odwołana, by potem znów powrócić. Ostatecznie pod koniec 2011 roku definitywnie przestała pełnić swoją funkcję. Z jej odejściem wiąże się bardzo przykra historia. - Ja pozostałam niezależną od wszelkich ingerencji i wpływów. Od gier prywatnych i partyjnych interesów. I dlatego wymuszono moją rezygnację. Widać, nie sprawdziłam się, jako wiarygodna strażniczka cudzych, prywatnych interesów. Zaraz po mojej rezygnacji z pracy w TVP, uszkodzono nam samochód. Pod wycieraczkami znaleźliśmy pogróżki, nachodzono nasz dom... Dzięki monitoringowi garażu i własnemu wiemy, kto to robił - wspominała w rozmowie z Plejadą.

Iwona Schymalla znalazła życie poza TVP

Iwona Schymalla jednak znakomicie odnalazła się w pozatelewizyjnej rzeczywistości. Została redaktorką naczelną specjalizującego się w tematyce medycznej serwisu Medexpress.pl. Dziennikarka nie tylko kieruje pracą redakcji, lecz także prowadzi ciekawe wywiady z ludźmi związanymi ze światem medycyny. Iwona Schymalla przypomniała też o sobie w książce "Zawód spikerka", która jest zapisem wywiadu rzeki z ikoną TVP przeprowadzonym przez Małgorzatę Talarek. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Iwona Schymalla. Dziś ma 61 lat i nadal wygląda znakomicie.

