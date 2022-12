Grażyna Bukowska była symbolem "Wiadomości" TVP w latach 90. Co ciekawe, skończyła kierunek niezwiązany z dziennikarstwem. Przyszła gwiazda TVP jest bowiem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do telewizji trafiła, wygrywając casting w 1979 roku. Na Woronicza szybko dostrzegli jej talent - Grażyna Bukowska prowadziła nie tylko "Wiadomości", lecz także takie programy jak: "Dzień dobry w kręgu rodziny", "Pytanie na śniadanie" i "Bliżej świata". Prezenterka występowała także w legendarnym "Telewizyjnym Kurierze Warszawskim". Po odejściu z TVP Grażyna Bukowska odnalazła się w branży PR, przez jakiś czas współpracowała także z "Super Expressem". W 2006 roku dziennikarka na pięć lat została kierowniczką historyczno-dokumentalnego kanału telewizji Discovery TVN Historia. Obecnie Grażyna Bukowska rzadko pokazuje się w mediach. Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się legenda "Wiadomości" TVP. Na części zdjęć Grażyna Bukowska jest zupełnie nie do poznania. Numer 11 i 12 to najnowsze foty prezenterki.

Politycy od Kuchni - Małgorzata Wassermann Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.