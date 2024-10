"Twoja twarz brzmi znajomo". Joanna Osyda wprawiła wszystkich w osłupienie jako SIA. W Polsacie polały się łzy

Bardzo rozdzierający, wręcz dramatyczny utwór „ I forgive You” przypadł w udziale Joannie Osydzie. Jak Asia odnalazła się jako SIA? Wszyscy jurorzy stali zdumieni. Tak, wstali ze swoich miejsc i bili brawo niezwykle poruszeni.

Wszystko we mnie drży, co oznacza, że wszedłem w Twoją opowieść

– to Piotr Gąsowski.

Dla mnie to był taki moment, że zapomniałem, gdzie jestem. To docierało prosto do serca. Byłaś z tancerką symbiozą. I to się udało całościowo. Byłaś motorem tego. Bez twoich emocji, nie można by było tego zatańczyć. Jestem pod wrażeniem. To jest twój najlepszy występ. Nie wiem skąd, uzyskałaś ten głos. Zaskoczyłaś mnie. Dziękuję ci za wzruszenie